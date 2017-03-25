「邱魏大戰」爭取民進黨提名？ 彰化縣長說...
2017-03-25 18:03
〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕為了黨內提名搶破頭？「邱魏大戰」一觸即發？
民進黨彰化市長邱建富在個人臉書，明確表態「爭取縣長提名！拜託大家支持！」之後，邱建富挑戰同黨現任彰化縣長魏明谷的態勢，全然浮在檯面上了。
面對邱建富來勢洶洶的挑戰，彰化縣長魏明谷今天強調，民進黨下屆縣市長選舉部分，由主席提名，中執會通過，這表示「沒有初選」，所以會努力拚縣政，希望把中央跟地方的施政氣勢拉抬上來，讓人民有感，他也會尊重黨的機制。
由於「邱魏大戰」在上次的民進黨內縣長提名作業時就已經上演過，當時兩人針鋒相對，後來魏明谷以些微民調領先被提名，邱建富也對民調結果提出質疑。
今天「大甲媽」來到彰化市，魏明谷與邱建富也在不同地點各自為「大甲媽」接駕，魏明谷、邱建富雙方「王不見王」，顯然第2回的「邱魏大戰」一觸即發。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英「送船」創50年首例 傳是為了這國家...
- 中國冰球隊不滿部徽看板 教育部：不撤
- 布局2018選戰 傳國民黨派2奇兵戰雙北
- 賀陳旦：中客減少甭擔心 重點是爭取自由行旅客
- 台日關係升溫 赤間二郎：雖有困難仍會來台
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 野外求生實境秀 苦撐一年才發現早就停播...
- MLB》被投手牽制逮到 他靠裝死安全回壘（影音）
- 孫岳澤疑吸金140億元 集團1聲押1交保
- 硬要推新醫改 川普下通牒
- 經典賽》失利癥結點 郭泰源：台灣差別人一截
- 國銀踩中企地雷 賺白菜利潤扛白粉風險
- 住宅基金做什麼？
- 病理切片影像 美得像抽象畫
- 南投少子化嚴重 她家中13兄弟姐妹獲「自強」獎
- 冰球》中國毆打台灣球員 賽會公布懲處結果！
- 冰球》中國球員打人符合規則？台灣球迷氣的是這件事（影音）
- 2男童獨留車裡 無聊玩打火機燒光自家奧迪
- NBA》最後一擊失手 老鷹不敵公鹿吞六連敗
- 雙北社宅缺最大 中籤率不到3成
- 故宮小編招親就是狂！ 求婚者踏破門檻 釣出各路小編
- 蘇花改永樂段堆積土石 地方憂釀災
- 巨石強森不爽馮迪索 《玩命8》監製公開真相
- 基隆輕軌 賀陳旦：應該不算太差的投資
- 不會用滅火器 9歲男童在眼前活活燒死
- 《觀察筆記》巷戰開始
- 中職》趕在開季前 林智平合約終於敲定
- 台中》高麗菜「價崩」 藍委二度採購濟弱
- 備戰斯巴達障礙跑 正妹林珈安頂樓特訓
- 當年被認為是瘋子 製作人靠《金剛戰士》躍身億萬富翁
- 大甲媽明抵西螺 大橋、市區有交管
- 阿里山花況8成 「櫻王」清明大盛開
- 櫻花妹理想老公由「他」奪冠 暖男魅力迷倒粉粉
- 《唐頓莊園》女星 自爆14歲時罹患飲食障礙症
- 五月天329免費唱 KKBOX會員獨享10保留席引爭議
- 司機不加班 首長搭公車、捷運跑行程
- 遠航端節連假 澎湖增10加班機 27日上午8時開放訂位
- 工業區旁竟有12生肖壁畫 成為南屯新秘境
- 大甲媽起駕 小英護持
- 台中》學生午餐水果補助「砍或改」 藍綠議員吵翻
- 中職開幕戰悍將迎戰兄弟 今日賽事預告與轉播
- 恢復基石油管 美國務院准了
- 排球》排協理事長王貴賢續任 會接受外界各式挑戰
- 澤尻變大嬸 超齡法令紋嚇壞人
- 吳綺莉反咬女兒服用鎮靜劑 「一覺醒來她就報警」
- 莎莉賽隆不怕被駭 手機裡面只有XX照
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「邱魏大戰」爭取民進黨提名？ 彰化縣長說...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分