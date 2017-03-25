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「邱魏大戰」爭取民進黨提名？ 彰化縣長說...

2017-03-25  18:03

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕為了黨內提名搶破頭？「邱魏大戰」一觸即發？

民進黨彰化市長邱建富在個人臉書，明確表態「爭取縣長提名！拜託大家支持！」之後，邱建富挑戰同黨現任彰化縣長魏明谷的態勢，全然浮在檯面上了。

面對邱建富來勢洶洶的挑戰，彰化縣長魏明谷今天強調，民進黨下屆縣市長選舉部分，由主席提名，中執會通過，這表示「沒有初選」，所以會努力拚縣政，希望把中央跟地方的施政氣勢拉抬上來，讓人民有感，他也會尊重黨的機制。

由於「邱魏大戰」在上次的民進黨內縣長提名作業時就已經上演過，當時兩人針鋒相對，後來魏明谷以些微民調領先被提名，邱建富也對民調結果提出質疑。

今天「大甲媽」來到彰化市，魏明谷與邱建富也在不同地點各自為「大甲媽」接駕，魏明谷、邱建富雙方「王不見王」，顯然第2回的「邱魏大戰」一觸即發。

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  • 彰化縣長魏明谷強調「沒有初選」，尊重黨的機制。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長魏明谷強調「沒有初選」，尊重黨的機制。（記者陳冠備攝）

  • 彰化市長邱建富在個人臉書明確表態爭取縣長提名。（取自邱建富臉書網頁）

    彰化市長邱建富在個人臉書明確表態爭取縣長提名。（取自邱建富臉書網頁）

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相關關鍵字： 彰化縣長選舉 民進黨初選 邱建富 魏明谷
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