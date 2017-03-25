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黨魁選舉發豪語 郝：選上拿回北市 否則下台

2017-03-25  16:11

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨副主席、國民黨主席參選人郝龍斌今天下午2點，在淡水區水碓市民活動中心舉行「國民黨新未來座談會」，講述對於國民黨未來走向、實踐的規劃、想像。郝龍斌在座談會上提到，倘若當選黨主席，誓言拿回台北市、保住新北市，若未做到將承擔責任，辭職負責。

郝龍斌說，國民黨要往好的地方發展或是壞的方向發展，就是掌握在目前檯面上的6個參選人，如果每天批評其他的參選人、每天拿著資料抹黑其他人，都是自己人在打自己人，也是給其他人轉而拿來批鬥利用的機會，國民黨一定要團結，支持者們不要繼續容忍這樣的鬥爭文化，這是多元包容的時代，若他是黨主席，一定是多多聆聽其他人的聲音，降低做錯的決策的機會。

郝龍斌另也提到，國民黨在總統大選、九合一選舉中輸得這麼慘，大環境不佳是很大的原因，過去執政時，國民黨也是對的政策該貫徹而不貫徹，該堅持而不堅持，例如「服貿協議」，因為學生煽動群眾，還有民進黨抓到機會，對台灣發展非常好的機會就這樣沒有了。

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  • 國民黨副主席、國民黨主席參選人郝龍斌在淡水區水碓市民活動中心，舉行「國民黨新未來座談會」。（記者李雅雯攝）

    國民黨副主席、國民黨主席參選人郝龍斌在淡水區水碓市民活動中心，舉行「國民黨新未來座談會」。（記者李雅雯攝）

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相關關鍵字： 2018九合一選舉 國民黨主席選舉 郝龍斌
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