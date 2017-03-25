交部指沒爭取前瞻計畫 新北開罵：「睜眼說瞎話」

2017-03-25 15:58

〔記者何玉華／新北報導〕前瞻計畫引發中央、新北砲火不斷！交通部政次王國材今天上午表示，「新北市政府沒主動跟交通部聯絡爭取其他計畫放入前瞻。」新北市政府新聞局長張其強回批「睜眼說瞎話」，市府由副市長葉惠卿率隊，2月22日向行政院簡報，現場還有7名新北市立委在場。

張其強說，副市長葉惠青率領市府相關局處首長，2月22日向行政院簡報，除口頭報告外，並呈送詳細書面資料，詳列爭取項目及建設目的，除葉惠青完整説明外，也由捷運局長趙紹廉補充報告軌道建設項目，包括淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線、萬大線二期、環狀線二期及汐止民生線，實在不知何謂「未主動爭取」，難道非要每天向交通部早晚問安才算努力爭取！

張其強表示，中央先前已經核定的幾條三環三線路段，這次竟然沒有納入計畫，反而其他城市一些尚未完成可行性評估者卻納入其中，顯然是政治考量、拋棄專業。