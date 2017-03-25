林智堅力推「新校園運動」 茄苳國小25年老操場變身遊樂場
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市茄苳國小運動場歷經4個月整修，跑道及草坪一甩雨天濕滑積水、凹凸不平等缺點，亦增設涵管、溜滑梯等設施，成為嶄新「遊樂場」！操場今天啟用並慶祝57週年校慶，市長林智堅表示，上任後推動「新校園運動」，將持續融合各校特色，整建校舍、推展課程，為孩子打造「知識遊樂地」。
運動場整修工程包括重新鋪設PU跑道、改善週邊排水系統等，讓跑道不再積水濕滑、草坪不再坑坑洞洞，更新增讓孩子遊戲的涵管空間、配合學校特色「蝴蝶生態」意象的典禮台，以及連接運動場與教學大樓的磨石子溜滑梯，大幅提升運動場的安全及舒適。
「新的運動場好漂亮，跑起來很舒服！」六年級的林峻霆甫獲得106年度國小田徑錦標賽國小3000公尺競走銅牌，他開心的說，以前在運動場練習時，總擔心會絆倒或滑倒扭傷，「現在可以更放心了！」
林智堅表示，市府投入758.8萬元為茄苳國小運動場「拉皮」，打造更安全、完善的運動環境。他說，去年10月動土時下著大雨，「今天雖然也下雨，但操場煥然一新、不再積水了！」未來將著手整建該校屋齡25年的「風雨教室」，讓孩子無須擔憂天氣，天天都可快樂運動。
林智堅指出，學習過程中，孩子養成「閱讀」與「運動」習慣相當重要，「新校園運動」亦著重提升圖書館及運動設施品質，找來全國知名建築師，為許多老舊校舍重建規劃，更依照各校特色，營造讓孩子舒適學習、老師教學順利的最佳環境，讓新竹市的孩子得到最好的教育，成為「全國最幸福的孩子」！
茄苳國小校長謝佳曄表示，原有運動場跑道已經使用25年，因長期使用，PU跑道鋪面磨損有坑洞、雨天積水濕滑、草地凹凸不平，孩子們及社區民眾運動時經常跌倒受傷。感謝市府補助經費整修運動場跑道，以及議員林盈徹資助興建溜滑梯，在57週年校慶同時辦理運動場整修完工啟用儀式，更添意義。
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標題：林智堅力推「新校園運動」 茄苳國小25年老操場變身遊樂場
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