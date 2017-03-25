空軍公佈P-3C反潛機實彈射擊影片 氣勢磅礡超熱血

2017-03-25 14:46

〔記者羅添斌／台北報導〕本報昨天獨家報導空軍P-3C反潛機，已完成反潛魚雷及深水炸彈的實彈射擊演練，空軍除在昨晚證實這項息之外，今天下午更加碼，直接公佈P-3C反潛機的實彈射擊影片，配上氣勢磅礡的配樂，令人熱血沸騰！

P-3C反潛機機上有多個武器掛載點，機腹內也配置各式武器彈藥空間，可掛載MK-46反潛魚雷、魚叉反艦飛彈、MK-54深水炸彈等。

空軍已在日前進行P-3C反潛機的各項實彈射擊及投擲演練，模擬P-3C在台灣周邊海域偵測到疑似中國潛艦的活動蹤跡，因此發射及投擲MK-46反潛魚雷、MK-54深水炸彈等武器，對疑似中國潛艦的目標進行攻擊。

影片顯示，在進行實彈射擊當天，P-3C反潛機先是在空軍屏東基地進行360度全面檢查後，隨即進行武器掛載，在當日上午9點59分起飛，並在偵潛官確認發現目標後，將戰術資訊立即傳回戰術協調官，再由戰術協調官下令開啟炸彈艙門，依序投下反潛魚雷及深水炸彈，影片中也可清晰看到深水炸彈投擲後，在水中爆炸並激起水面高達幾層樓的水花。

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