美官方檔案揭露 台灣主權地位未定
〔記者陳鈺馥／台北報導〕中正紀念堂轉型正義亟待處理，蔣介石功過社會紛擾不休，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭受訪指出，不必把蔣當成偉人崇拜，也不用把他看成惡魔，「他就是一個人」，但轉型正義確實要執行，但不是拿菜刀去砍銅像頭，最重要解密政治檔案，全面開放社會研究。
書中揭露蔣家政權讓美反感
《意外的國度：蔣介石、美國、與近代台灣的形塑》由林孝庭考證華府官方檔案所著，書中揭露一九五○年代美國對蔣介石政權的反感，美國總統杜魯門公開批判蔣介石，及其所領導的國民黨政府是「前所未見最腐敗的政權」，要任其自生自滅。
林孝庭表示，在二戰前，美國早研議戰後在台灣成立軍政府託管台灣，當時美軍提出三個方案，包含戰後允許台灣推動民族自決，第二是日本投降後交給國民政府，及台灣接受同盟國託管，之後讓台人公投自決決定政治歸屬，但因情勢丕變，最後一九四五年終戰後，美軍選擇將沒有渡海能力的國府軍隊運來台灣；但早在二二八事件發生前，美外交官就看出國民黨無法有效治理台灣，。
林孝庭提及，當年美國駐台北代辦師樞安，曾向蔣介石遞交杜魯門有關台灣地位未定論的聲明節略，此舉讓蔣介石至感憤怒，蔣認為美政府「視我如一殖民地之不若，痛辱盍極。」
林孝庭說，當年「舊金山和約」簽訂時，蔣介石不滿絕食抗議，一九五二年東京和台北簽訂了「中日和約」，但和約內容並未提及日本政府所正式承認的中華民國，其領土範圍究竟何在，這在一些國際法與歷史學家看來，此和約事實上對台灣主權地位交待不清，替台灣獨立運動開啟了一扇窗。
他指出，許多人把中華民國在台灣視為理所當然，但回顧歷史有許多意外、偶然，美國本來要拋棄蔣介石，想用政治力量取代他，甚至暗中支持孫立人，也曾支持台獨運動，但因韓戰爆發讓蔣介石重獲美方支持，蔣則在美援及白色恐怖統治下，鞏固原本要被推翻的政權。
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