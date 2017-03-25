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台日關係升溫 赤間二郎：雖有困難仍會來台

2017-03-25  14:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕台日斷交以來，首次代表日方高層來台訪問的現任總務副大臣赤間二郎，他在受訪時表示，此次來台灣的決定雖然面臨一些困難，但能親自來台灣傳遞日本文化觀光，在他看來還是非常有意義；亞東關係協會會長邱義仁則說，台日面對的「共同困難」更能彰顯台日關係緊密。

赤間二郎上午出席由日本台灣交流協會在台北華山1914文創產業園區，主辦的「多彩日本」活動，與日本台灣交流協會代表沼田幹夫、邱義仁、主演KANO教練的永瀨正敏共同主持開幕儀式。

赤間二郎致詞時，先以台語向民眾問好，接著他提到，日本福島等縣市食品在經過周全檢查後，已廣泛銷售於世界各地，但台灣對日本福島食品進口仍存在管制，此次他親自前來說明日本食品的安全性，就是希望能讓台灣人理解日本真實的情況。

赤間二郎說，日本食品安全的問題「在台灣還沒得到足夠的理解」，日台間對此議題雖持續溝通，但最重要的，還是台灣輿論如何讓台灣民眾了解日本的現況。

由於赤間二郎為台日斷交以來，日方訪台最高層級的官方代表，外界預期此行恐會引起中國反彈，邱義仁致詞時提到，「這一趟走得並不輕鬆」，台日間也面臨共同困難；赤間二郎受訪時則提到，雖然此行來台沒有發生很大問題，但需要考慮各種國際因素來決定，最重要的還是來台傳遞日本各地魅力，他認為這非常有意義。

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  • 日本總務副大臣赤間二郎訪台出席剪綵活動。（記者彭琬馨攝）

    日本總務副大臣赤間二郎訪台出席剪綵活動。（記者彭琬馨攝）

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