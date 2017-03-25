吳敦義談九二共識 引詩句「不畏浮雲遮望眼」
2017-03-25 13:48
〔記者俞肇福／基隆報導〕世界客屬總會基隆市分會25日上午召開第一次會員大會，前副總統吳敦義出席活動，吳敦義致詞引用宋代詩人王安石詩句「不畏浮雲遮望眼，只緣身在最高層。」他說，雖然眼前兩岸局勢有點浮雲，但他相信堅持一中各表的九二共識，海峽兩岸能和平發展，讓客家文化遍布全世界。
世界客屬總會基隆市分會今天上午十一點召開第一次大會，並且選舉理監事。基隆市議長宋瑋莉、立委蔡適應、議員韓良圻、莊錦田、前市長張通榮等人到場參與；世界客屬總會副理事長范成連、世界客屬總會秘書長黎原胡先生、瑞士歐洲大學校長范揚松博士、客家青年就業論壇執行長蘇文龍、.中華兩岸發明家交流協會理事長田寶武博士與客家社團負責人。會中選出鄒源淦擔任第一屆基隆分會理事長。
吳敦義在會中致詞，向在場客家鄉親一一握手致意，有不少人要求與吳敦義合照，吳敦義也來者不拒；鄒源淦致詞推崇吳敦義擔任高雄市長、行政院長任內，對客家事務多所支持。
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