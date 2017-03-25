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黨員個資外洩爭議 郝龍斌：社會自有公評

2017-03-25  13:40

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今天中午12點出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」。針對國民黨員個資外洩，惹來黨主席選舉起跑線不公平爭議，郝龍斌表示，社會自有公評，大家心裡都有數，選舉公平、公正、公開、透明對黨的未來才有幫助，如果有些不公平的事情，或者候選人間互相攻訐，對黨的形象都不是好事。

郝龍斌另也提到，如果現在就能把所有黨員名冊釋出，讓參選人知道黨員在哪裡，一起爭取黨員的支持，是好事一樁；但目前還是照黨中央建議方式，黨中央已經建議下週開會，決定未來的做法，重要的是，黨內最好不要互相指責。

郝龍斌另也提到，現在所有民眾，包括大部分黨員，都希望知道未來國民黨要往哪裡走，提出未來的方向、未來的願景、未來的做法，黨中央要往前看，就是告訴所有黨員規劃，透過專業讓大家知道未來要怎麼做，「而不是一直談2014、2016（意指：選舉），沒有太大意義。

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  • 國民黨主席參選人郝龍斌出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」。（記者李雅雯攝）

    國民黨主席參選人郝龍斌出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」。（記者李雅雯攝）

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