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傳跑基層參選新竹縣長 徐國勇：代表總統、院長服務地方

2017-03-25  13:25

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕行政院發言人徐國勇今天上午到新竹縣參加立委邱泰源的服務處成立大會，針對日前民進黨選對會傳出他將參選新竹縣長一事，他強調常跑新竹縣是代表小英總統、林全院長服務地方，爭取參選還是按照民進黨的機制來。

徐國勇說，他是選對會委員，開會時在場也參與決議，現在新竹縣在民進黨來講是非執政縣市，下屆縣長選舉提名人選，選對會的決議是要由黨主席提名、中執會決議後徵召，事實上民進黨在新竹縣有很多非常好的人才，也有人提到他，不過民進黨的初選還是要按照機制來，所以一陣子後才會明朗化。

徐國勇也強調，小英總統很重視新竹縣，但因為新竹縣沒有民進黨的立委，所以他當不分區立委後，總統就要求他一定要來服務，他去年開始跑了很多地方，跟鄉親們非常熟悉，雖然之後到行政院去當發言人，但總統也是交代他，新竹縣有什麼需要還是要來處理，所以他常常代表總統、院長來服務地方。

徐國勇也說，現在雖然是邱泰源在新竹縣服務，他還是每個假日都會到，甚至有時候平日晚上這邊有事情需要的話也會過來，小英總統交代他，雖然現在是在行政院工作，不過新竹縣的事情還是要注意、要服務。

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  • 傳出將代表民進黨參選下屆新竹縣長的行政院發言人徐國勇（左三），今天下鄉參加活動時，受到不少新竹縣鄉親的歡迎。（記者蔡孟尚攝）

    傳出將代表民進黨參選下屆新竹縣長的行政院發言人徐國勇（左三），今天下鄉參加活動時，受到不少新竹縣鄉親的歡迎。（記者蔡孟尚攝）

  • 傳出將代表民進黨參選下屆新竹縣長的行政院發言人徐國勇。（記者蔡孟尚攝）

    傳出將代表民進黨參選下屆新竹縣長的行政院發言人徐國勇。（記者蔡孟尚攝）

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