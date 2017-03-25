不滿「不公義年金」公文 800壯士、全教產衝行政院
2017-03-25 12:50
〔記者鄭鴻達／台北報導〕日前一份「不公義年金一定要改」電子文宣引議。全國教育產業總工會先召開記者會，痛批執政黨用仇恨宣傳年金改革，製造對立與矛盾，隨後與「800壯士」遊行至行政院抗爭，並數度衝撞警方，最後行政院新聞傳播處處長高遵出面接下陳情書，並坦承作法不妥，已撤下該文宣。
全教產理事長黃耀南表示，行政院長林全昨天也認為此文宣不恰當，民進黨醜化軍公教，透過行政體系要下屬宣傳汙名化軍公教的文宣，至今不分地方政府網頁上仍刊登此文宣，以仇恨式文宣宣傳年改，是製造矛盾與對立呼籲政府提出精算資料，並理性討論年改。
退將葉宜生認為，政府說財政困窘、退撫基金破產而要年改，如今提出預算將近1兆元的「前瞻基礎建設計畫」，錢從哪裡來，應反過來叫「沾錢」比較正確，政府罔顧承諾，汙衊他們吃太飽、領太多，要軍公教共體時艱，何以總統、高官、立委不一起共體時艱。
全教產副理事長林碩杰痛批，本次公文還真的假改革真鬥爭，這次發這種文給各學校，難道是要學生羞辱、鬥爭老師？他們合理懷疑這是台版紅衛兵，難道未來還會有台版毛語錄、台版文化大革命，教師們要的是有尊嚴的改革、有尊嚴的退休制度。
全教產等教師代表於立法院內開完記者會後，隨後前往立法院外，與抗議年金改革退伍軍人組成之「800壯士」會合，一路高喊抗爭口號，一路走往行政院側門，並要求行政院派代表出面回應，過程中退伍軍人數度試圖衝進行政院，也與警方發生數波推擠衝突。
在多次推擠衝突後，高遵出面接下黃耀南所遞之陳情書，坦承本次文宣做法確實不妥，有欠周延，23日下午已將文宣撤下，並發函各單位請求下架。高遵指出，新聞傳播處在製作電子文後，慣例會發給各部會做為推廣，他們已聽到各界聲音，會深切檢討。
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