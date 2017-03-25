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「妣考邱」大暴走 陳芳明：暴露蔡政府危機...

2017-03-25  13:42

〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三昨於同婚釋憲辯論中，因接連說出「我國千年論」與「考妣論」，挨轟「千年部長」及「妣考邱」。對此，政大台文所教授陳芳明今表示，邱太三的大暴走行徑，顯然府院都不支持，邱太三一夕間淪為「人間孤兒」，也徹底暴露出蔡政府的危機。

陳芳明今於臉書撰寫〈邱太三是人間孤兒？〉一文，直指邱太三昨於憲法法庭上「荒腔走板」的表現，「似乎整個綠色政府都不願接受」，包括行政院長林全昨說，邱不能代表行政院的政策立場，陳芳明表示，「可見林全對婚姻平權的議題有其定見，邱太三事先顯然沒有與行政院長好好溝通」，相關天馬行空的發言，全出自他個人想像；另外，總統府發言人也沒有替邱的意見背書，僅輕描淡寫，表示尊重邱的發言，「一夜之間，邱太三淪為人間孤兒」。

陳芳明質疑，「其中某些環節一定掉了螺絲釘」，因為婚姻平權不僅是重大議題，也是蔡政府的政見，但執政者「卻讓毫無準備的法務部長在司法院胡言亂語」，不免讓人憂心。陳芳明解釋，大家事前都知邱太三認真地積極準備，然而，「原來他只是在讀『我國幾千年來』的經典」，並非知曉台灣社會的觀念，已進入後現代，陳芳明呼籲，「法務部如果不能趕上社會的腳步，以後還有可能製造更大錯誤」。

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  • 陳芳明質疑，「妣考邱」昨於憲法法庭上的言論，以及府院的反應，徹底暴露出蔡政府的危機。（資料照，記者陳逸寬攝）

    陳芳明質疑，「妣考邱」昨於憲法法庭上的言論，以及府院的反應，徹底暴露出蔡政府的危機。（資料照，記者陳逸寬攝）

  • 針對邱太三昨天的表現，陳芳明今於臉書撰文，直指他一夕間淪為「人間孤兒」。（圖擷取自陳芳明臉書）

    針對邱太三昨天的表現，陳芳明今於臉書撰文，直指他一夕間淪為「人間孤兒」。（圖擷取自陳芳明臉書）

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