孩童升學壓力過大 林全：希望發展體制外教育

行政院長林全參加「安心同樂嘉年華」兒童節慶祝活動，並與小朋友們一同擊掌、跳舞互動。（記者劉信德攝）

2017-03-25 12:47

〔記者黃建豪／台北報導〕衛生福利部今天上午在台北市立兒童新樂園舉辦安心童樂嘉年華，提前慶祝兒童節，行政院長林全致詞時指出，現在教育體制給予家長和學童的升學壓力過大，家長、學校過度相信升學、明星學校、文憑和學位，造成過多壓力，好像在大漩渦裡不由自主，所以希望發展體制外的教育，讓學童在成長過程中有更多元的選擇。

上午10時舉辦的安心童樂嘉年華，邀請朱忠慶打擊樂團開場表演，林全親切與來自兒童之家的孩童一起帶動跳。林全說，他每次看到兒童，心情都會特別好。

林全致詞時也指出，現代社會可以看到少子化問題，代表養育孩童對大人來說，不如上一代那麼有興趣，至於是什麼原因造成，他想很多是來自於生活和自我的壓力，社會有沒有提供更好的環境，讓年輕家庭在照顧子女方面更方便，這是長期以來，值得反省、而且做得不夠的地方，教育部去年已提出4年內讓公共托幼比例，從現有30％提高至40％的計畫，但這還是離目標有段距離。

林全也說，即使把托育做好， 對父母來說還有很多其他的負擔，例如父母希望兒童有快樂童年，卻不得已把他逼到升學競爭壓力裡去，又是一個矛盾。

林全指出，他自己在國外待過，知道很多國家的小孩，小學、中學過得很好，沒有像台灣有這麼大的學業競爭壓力，是不是我們的教育體制，家長、學校過度相信升學、明星學校、文憑和學位，造成過多壓力，好像在大漩渦裡不由自主，所以他在進入行政院後，一直在跟教育部說，要讓體制外教育成長起來，且體制外教育不只在中、小學，而是要延續到大學，因為現代學童在升學過程中，學到很多不必要的技巧，如考試技巧，而不是真正的學問、不是對生活有幫助的，希望透過未來能改進。

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