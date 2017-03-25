農藥殘留放寬 洪秀柱：這個政府很奇怪

2017-03-25 12:42

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨主席洪秀柱今天上午11點前往新北市新莊區，出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」。洪秀柱在步入會場前受訪，對於衛福部食藥署日前公告修正「農藥殘留容許量標準」，痛批民進黨執政「這個政府很奇怪」、「做任何事情不經過大腦」、「不可思議」。

洪秀柱說，這個政府很奇怪，做任何事情不經過大腦，想到什麼就怎麼做，當初怎麼會想農藥要放寬標準呢？「先前硬要我們吃日本核災地區的食品，要我們吃下去，今天又要我們吃有毒的蔬果「，洪秀柱砲轟，「到底這個政府重不重視民眾的健康，民眾的健康去換取他拚經濟嗎，他拚經濟是用這種方式嗎？是殘害民眾的健康嗎？我們覺得不可思議。」