| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

農藥殘留放寬 洪秀柱：這個政府很奇怪

2017-03-25  12:42

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨主席洪秀柱今天上午11點前往新北市新莊區，出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」。洪秀柱在步入會場前受訪，對於衛福部食藥署日前公告修正「農藥殘留容許量標準」，痛批民進黨執政「這個政府很奇怪」、「做任何事情不經過大腦」、「不可思議」。

洪秀柱說，這個政府很奇怪，做任何事情不經過大腦，想到什麼就怎麼做，當初怎麼會想農藥要放寬標準呢？「先前硬要我們吃日本核災地區的食品，要我們吃下去，今天又要我們吃有毒的蔬果「，洪秀柱砲轟，「到底這個政府重不重視民眾的健康，民眾的健康去換取他拚經濟嗎，他拚經濟是用這種方式嗎？是殘害民眾的健康嗎？我們覺得不可思議。」

廣告
  • 國民黨主席洪秀柱對於農藥殘留容許量放寬爭議表示，「這個政府很奇怪」。（記者李雅雯攝）

    國民黨主席洪秀柱對於農藥殘留容許量放寬爭議表示，「這個政府很奇怪」。（記者李雅雯攝）

  • 國民黨主席洪秀柱前往新北市新莊區，出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」。（記者李雅雯攝）

    國民黨主席洪秀柱前往新北市新莊區，出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」。（記者李雅雯攝）

  • 國民黨主席洪秀柱出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」，和青年對談。（記者李雅雯攝）

    國民黨主席洪秀柱出席「主席與青年座談暨二十全黨代表參選人誓師大會」，和青年對談。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 農藥 農藥殘留
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：農藥殘留放寬 洪秀柱：這個政府很奇怪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.