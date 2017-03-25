中國冰球隊不滿部徽看板 教育部：不撤

認為一個中國只有一個教育部，傳中國隊賽前不滿我教育部體育署部徽。（圖片擷取自「中華民國冰球協會」臉書）

2017-03-25 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚於台北小巨蛋舉辦的U18世界冰球錦標賽，因中國選手賽後毆打台灣選手，引發雙方一陣大亂鬥。然而，中國在賽前其實就對「教育部體育署」的部徽看板表示不滿，但教育部態度堅定，不會撤除。

中國隊在昨日賽前，對球場懸掛「教育部體育署」的看板表示不滿，認為一個中國只有一個教育部，沒想到更在賽後毆打台灣選手引發大亂鬥，甚至連場邊觀眾都加入戰局。

根據《聯合報》報導，教育部今日回應，部徽屬於現場佈景的一部份，不會撤除，強調賽事屬於公平的競賽，不能出現暴力行為，呼籲選手和觀眾保持理性。而中國13號選手王梓喬、12號選手王京皆因打人遭禁賽一場。