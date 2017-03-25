| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
蘇花公路遊覽車與混凝土車對撞 僅小客車通行
 首頁 > 政治

彩球傳遞歡樂兒童節 賴清德：兒童是國家公共財

2017-03-25  11:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市慶祝兒童節系列活動，今日在金城國中辦理「珍愛大寶貝，親子童樂會」，邀請後壁區、麻豆區、西港區、鹽水區與玉井區等兒少福利服務團體參加闖關活動，現場湧進近千名親師家長參加，相當熱鬧。

市長賴清德到場同歡，社會局並藉由擲球方式，讓兒童代表透過3顆巨球大聲說出兒童權益，傳達「我們要健康長大」、「我們要說話權利」、「我們要安全玩耍」等三個訴求，象徵兒少們希望大人可以好好愛護他們，並且可以多聽聽他們的想法，一起努力把公園、學校變成好玩又安全的遊戲場所，提醒大人在歡度兒童節時也多重視孩子的受保護權、遊戲權及參與權等兒童權利公約所倡導的權益。

賴清德表示，每個兒童都是獨立的個體，也是國家的公共財，孩子的未來無限寬廣，且充滿各種可能性。

社會局長劉淑惠表示，全市37個行政區陸續推動辦理25個兒少關懷據點、2個兒童福利服務中心及6個托育資源中心，藉由多元兒童成長、文化學習、品格教育等相關活動及方案進行，讓孩子有成長培力機會。

相關影音

廣告
  • 南市兒童節親子童樂會在金城國中熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

    南市兒童節親子童樂會在金城國中熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

  • 南市兒童節親子童樂會在金城國中熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

    南市兒童節親子童樂會在金城國中熱鬧登場。（記者洪瑞琴攝）

  • 市長賴清德到場同歡。（記者洪瑞琴攝）

    市長賴清德到場同歡。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兒童節 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
中國城懷舊菠蘿包
酸甜滋味✧梅子果醬
香濃✧焗烤馬鈴薯
紅絲絨蛋糕是什麼？
轉寄

標題：彩球傳遞歡樂兒童節 賴清德：兒童是國家公共財


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月25日‧星期六‧丁酉年二月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.