彩球傳遞歡樂兒童節 賴清德：兒童是國家公共財

2017-03-25 11:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市慶祝兒童節系列活動，今日在金城國中辦理「珍愛大寶貝，親子童樂會」，邀請後壁區、麻豆區、西港區、鹽水區與玉井區等兒少福利服務團體參加闖關活動，現場湧進近千名親師家長參加，相當熱鬧。

市長賴清德到場同歡，社會局並藉由擲球方式，讓兒童代表透過3顆巨球大聲說出兒童權益，傳達「我們要健康長大」、「我們要說話權利」、「我們要安全玩耍」等三個訴求，象徵兒少們希望大人可以好好愛護他們，並且可以多聽聽他們的想法，一起努力把公園、學校變成好玩又安全的遊戲場所，提醒大人在歡度兒童節時也多重視孩子的受保護權、遊戲權及參與權等兒童權利公約所倡導的權益。

賴清德表示，每個兒童都是獨立的個體，也是國家的公共財，孩子的未來無限寬廣，且充滿各種可能性。

社會局長劉淑惠表示，全市37個行政區陸續推動辦理25個兒少關懷據點、2個兒童福利服務中心及6個托育資源中心，藉由多元兒童成長、文化學習、品格教育等相關活動及方案進行，讓孩子有成長培力機會。

相關影音