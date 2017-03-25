都更不同意戶闖新竹老家借宿？ 柯：是種表演

2017-03-25 10:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今一早到公務人員訓練處，出席市府首長領航營，會前媒體問他對於都更不同意戶張先生跑到新竹老家，打算「借住」的看法時，柯文哲靜默數秒後表示，「我想這也是種表演啦。」

柯指出，該怎麼做就怎麼做，對台北市政府來說，以公安的理由拆掉，不然沒辦法，「當然建商偷拆是不對，但問題是我們擔心它倒下來」，強調事先找了3個專業技師公會鑑定，如果專業上鑑定隨時會倒塌，為了安全的理由還是先拆。

台北市長安西路都更不同意戶張先生的房屋，被實施者欣偉傑建設拆成危樓，台北市都發局長林洲民再以公安疑慮為由清拆，張先生求助無門，昨下午在聲援者陪同下，拿著柯文哲的書《白色的力量》，前往新竹找柯文哲母親何瑞英「訴苦」，打算向柯媽、柯爸柯承發借宿一晚，但被拒絕。

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