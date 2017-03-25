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賀陳旦：中客減少甭擔心 重點是爭取自由行旅客

2017-03-25  10:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕雖然2月份中國旅客整體來台人數較去年同期減少50.09%，不過交通部長賀陳旦昨日再度強調，台灣對於中國團客來台旅遊人數減少不必在意或擔心，重點應該是能否爭取自由行旅客繼續來台灣旅遊，因為自由行旅客能夠解決旅客過度集中，旅遊活動場域被限制等以往讓人詬病的問題。

去年8月開始，中客來台自由行人數就一路下滑，雖然11月初有停止下滑的趨勢，不過仍與去年同期減少38.86%；去年12月至今年1月底，雖然有停止下滑趨勢，但或許是因1月底要過年，2月中客遠行規劃較少，自由行旅客又明顯下滑，整月較去年同期下跌55.26%。

根據最新數字顯示，2月下旬中客來台自由行人數已有明顯回升，且逐漸恢復穩定；3月份截至21日，只較去年同期減少2萬331人次，成長率僅下跌29.90%。賀陳旦表示，雖然還沒看見春天來的感覺，但台灣這幾天已有春天溫度，不像中國3、4月有些地方溫度還是有0度以下；台灣可發揮氣候與友善社會的優勢，並優化自由行旅客「行」的便利性；如果能做到，相信在經歷去年一些不幸事件後，中客能把彼此之間的不愉快慢慢淡化，自由行旅客能持續來台灣體驗最舒服自在的旅遊環境。

至於為何不在意團客只看自由行，賀陳旦表示，因為自由行旅遊具備多樣性，不像團客有旅遊場域過度集中的問題，隨著資訊越來越發達，中國自由行旅客遊玩地點甚至比國旅走入更偏鄉，更願意入住民宿；腳步活耀程度可以幫助台灣做觀光產業轉型，對於觀光局定期針對旅客所做的滿意度及消費力調查，相關資訊也會越完整，賀陳旦說：這對我個人而言是非常要緊的事情。

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  • 賀陳旦：中國團客人數減少不必在意或擔心，重點是爭取自由行旅客（記者鄭瑋奇攝）

    賀陳旦：中國團客人數減少不必在意或擔心，重點是爭取自由行旅客（記者鄭瑋奇攝）

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