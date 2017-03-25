賀陳旦：中客減少甭擔心 重點是爭取自由行旅客
2017-03-25 10:34
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕雖然2月份中國旅客整體來台人數較去年同期減少50.09%，不過交通部長賀陳旦昨日再度強調，台灣對於中國團客來台旅遊人數減少不必在意或擔心，重點應該是能否爭取自由行旅客繼續來台灣旅遊，因為自由行旅客能夠解決旅客過度集中，旅遊活動場域被限制等以往讓人詬病的問題。
去年8月開始，中客來台自由行人數就一路下滑，雖然11月初有停止下滑的趨勢，不過仍與去年同期減少38.86%；去年12月至今年1月底，雖然有停止下滑趨勢，但或許是因1月底要過年，2月中客遠行規劃較少，自由行旅客又明顯下滑，整月較去年同期下跌55.26%。
根據最新數字顯示，2月下旬中客來台自由行人數已有明顯回升，且逐漸恢復穩定；3月份截至21日，只較去年同期減少2萬331人次，成長率僅下跌29.90%。賀陳旦表示，雖然還沒看見春天來的感覺，但台灣這幾天已有春天溫度，不像中國3、4月有些地方溫度還是有0度以下；台灣可發揮氣候與友善社會的優勢，並優化自由行旅客「行」的便利性；如果能做到，相信在經歷去年一些不幸事件後，中客能把彼此之間的不愉快慢慢淡化，自由行旅客能持續來台灣體驗最舒服自在的旅遊環境。
至於為何不在意團客只看自由行，賀陳旦表示，因為自由行旅遊具備多樣性，不像團客有旅遊場域過度集中的問題，隨著資訊越來越發達，中國自由行旅客遊玩地點甚至比國旅走入更偏鄉，更願意入住民宿；腳步活耀程度可以幫助台灣做觀光產業轉型，對於觀光局定期針對旅客所做的滿意度及消費力調查，相關資訊也會越完整，賀陳旦說：這對我個人而言是非常要緊的事情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小英「送船」創50年首例 傳是為了這國家...
- 楊國強出任駐泰國代表 高層無法忽視這重要性...
- 彩球傳遞歡樂兒童節 賴清德：兒童是國家公共財
- 國際人才歸化 可保留原國籍
- 葛林：美中若簽第四公報 「在美國內得不到支持」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 冰球》中國球員打人符合規則？台灣球迷氣的是這件事（影音）
- 林依晨現身寧夏夜市 被這碗食物嚇到了...
- 自由廣場》朝鮮半島地動山搖?
- 歐盟黃牌效應 漁船闖菲重罰百萬
- 自由廣場》考考 妣妣 太太 三三
- 法國地鐵站槍擊釀3傷 居民陷入恐慌
- 侯怡君罵人妖急滅火 揭利菁扯蕭大陸 虧共事一夫
- 搭機挾帶毒品 男遇安檢失控胡言亂語
- 莎莉賽隆不怕被駭 手機裡面只有XX照
- 冰球》中國毆打台灣球員 賽會公布懲處結果！
- 欲廢歐巴馬健保 川普大挫敗撤回新法！
- 戀棧被轟下台 甘比亞前總統賈梅轉行當菜農
- 《觀察筆記》巷戰開始
- 被狂賞巴掌不喊痛 傑森史塔森：因為我是硬漢
- 花蓮6校改建將完工 內裝缺6千萬
- 阿扁訪台中 拈香追憶「春木仙」
- 手術遇罕見「惡性高溫症」 中慈化險為夷
- 男星武打戲意外 鋼絲鎖喉慘摔落地
- 「桃園自在遊」 官民合辦線上預約
- 川習會是否要談台灣 美專家這樣說…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei urged to be tough on rights advocate’s vanishing
- 在地攝影家義拍 偏校樂拍畢業照
- 鑿擋土牆地方憂水患 決採替代方案
- 重現史前遷徙 台日合作造竹筏
- 榮民服務專員 搾乾單身榮民遺產
- （影音）「時間暫停」新AV 有演員不鳥設定嗆鏡頭
- 陳奕迅設計潮服 留住青春
- 中國最大乳品公司
- 踩到「馬勝吸金」錢坑 疑悲劇之始
- 李翊君試管得女 滿肚腹水心酸酸
- 男童立志當蛙人！ 勇闖「天堂路」面不改色
- 古蹟菜市重生 新富町文化市場開張
- NBA》詹皇霸氣繳「準大三元」騎士捕黃蜂止敗
- 自由廣場》有沒有人想過法院的工時？
- 《爆走兄弟》藤吉的香腸嘴妹長大了 劇變驚人
- SBL冠軍戰》心輔官vs.小諸葛 教頭大鬥法
- 「樂卡」雙巴結合5大吉祥物 4月邀親子同歡
- 吳可熙有了XX約 紐約進修延期
- 女星E奶快撐爆比基尼 舊照出土疑二度發育
- 宜蘭人故事館 可望年底開館
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賀陳旦：中客減少甭擔心 重點是爭取自由行旅客
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分