洪秀柱競選辦公室 發言人群及競選總幹事亮相
2017-03-25 10:33
競選連任的國民黨主席洪秀柱陣營今天公布9位發言人群，競選總幹事、前立委吳育仁也首度亮相。（記者施曉光攝）
〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的國民黨主席洪秀柱雖然4月5、6日領表時才會請假開始選舉活動，但競選籌備工作早已展開，由籌備競選辦公室今天上午召開「先改革發聲記者會」，除對外公布9位發言人群，競選總幹事、前立委吳育仁也首度公開亮相。
相對於主要競爭對手、前副總統吳敦義日前才大陣仗舉辦誓師大會，找來全國各地方派系要角與民代站台，聲勢浩大，洪秀柱陣營這場記者會特別訴求，「不再走權貴與醬缸的回頭路」，「告別資源動員」，高喊「不走回頭路，改革要挺柱」口號，與對手對比的用意不言而喻。
吳育仁表示，國民黨不可以再走過去的老路子，洪秀柱也不願意在過去權貴與醬缸文化打滾，不搞大造勢、吃飯這種活動，國民黨用非常多資源動員、凝聚的方法已成過去，現在必須訴諸理念，結合行動，才能團結黨員前進。
他強調，洪秀柱堅持理念，要以孫中山天下為公，結合已故前總統蔣經國為台灣打拚、建設的精神，成為全黨同志共同理念與信仰，並且要用壯育青，以解決國民黨領導世代斷層的危機，未來如果連任，洪秀柱會繼續完成4年黨的改革，並堅持國家發展正確道路，兩岸關係以和平繁榮為最大公約，主張深化「九二共識」，兩岸簽署「和平協議」，終結敵對關係。
洪秀柱選辦發言人群共有9人，最小的才23歲，最老的45歲，包括十九全中央委員朱挺玗、花蓮市民代表謝宜萱、台中市西區公民里里長林京玲、十九全黨代表朱珍瑤、新北市青工總會長陳茂嘉、中常委呂謦煒、前國民黨國發院長特助李昶志、國會助理何天陽、十九全黨代表林于翔。
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