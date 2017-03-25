首搭計程車嗡嗡嗡 柯文哲結帳時卡卡的

2017-03-25 10:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕因應一例一休上路，公務車司機產生人力調度問題，台北市政府即起導入小黃接送服務，市長柯文哲今天率先響應新的試辦政策，搭乘計程車前往第一個行程地點公務人員訓練處。抵達會場後，媒體問柯文哲感想，柯坦言結帳時有點「卡卡」，比不上專車方便。

柯直言，第一次用APP付賬系統，還是不熟，不過「凡事第一次都會卡卡的」，他沒有仔細去算利用小黃接送補足人力可以省多少錢，但如果所有首長的假日用車統一調度，他認為一定會比較省錢。

有媒體問，若因此造成洩密問題，市府如何因應？柯文哲說，平常搭車也沒有講什麼啦，聊天居多，況且「我都已經公開透明到這程度了，也還好啦！」至於首長安全，柯強調，台北市每天這麼多人搭計程車，台北還是個安全城市，總之先試辦三個月。

當媒體問柯，剛剛搭乘的費用多少時？柯則笑回，他也不知道，要問付錢的人。顯然是剛剛幕僚結帳動作太慢，才會讓市長感到卡卡。

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