邱建富宣布爭取彰縣長提名 民進黨分裂危機？

2017-03-25 09:59

〔記者湯世名／彰化報導〕震撼彈！日前傳出民進黨中央在下屆縣市長選舉時將以現任者為優先，其中現任彰化縣長魏明谷有希望獲提名參選連任，不料引發地方不同聲音，其中被視為有望挑戰縣長寶座的民進黨彰化市長邱建富，昨夜在其臉書上宣布「爭取縣長提名！」為民進黨彰化縣長選情投下震撼彈，邱建富並強調黨中央應「讓有實力的人」出來選，在勝選的大原則下推出人選。

邱建富宣布決定爭取縣長提名的消息傳出，其臉書上灌爆網友留言，網友紛紛高喊「邱縣長！」還有網友說：「只要不是魏明谷，選誰都支持」、「民進黨也須要改變，現任民調低就要換將」、「終於要有設籍彰化市的縣長了」，但也有網友說：「我支持民進黨，只希望選賢與能，但更不希望因為選舉造成民進黨的分裂！」甚至還有網友高呼：「脫胎換骨，彰化富足」，還有人製作海報強調「魏下邱上彰化更好」的海報。

邱建富指出，他尊重黨中央的意見，但黨中央應該審慎評估「讓有實力的人」出來選，他上次跟魏明谷的黨內民調只有些微差距，他宣布爭取黨內提名，地方鄉親勸進聲音太大，黨中央應該以民意為依歸，依據民調結果以求勝選，若透過黨內初選來決定人選，很可能因此造成民進黨分裂危機。

他說，目前國民黨態勢來說，普遍認為立委王惠美最有機會代表藍軍參選縣長，所以他認為應做對比式民調，以魏明谷對上王惠美，以及他與王惠美的對比式民調來做依據，在勝選的大原則之下來推出人選。