小英「送船」創50年首例 傳是為了這國家...

蔡英文總統21日到左營海軍基地，參加敦睦遠航訓練支隊啟航，破例率官員送行。（資料照，記者張忠義攝）

2017-03-25 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文21日到海軍高雄左營基地，參加潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式，並歡送敦睦遠航訓練支隊啟航，敦睦艦隊行前並未公布行程。媒體報導，這次元首親自「送船」，創下敦睦遠航半世紀以來首例，而當中也傳達了重要的政治意涵。

《上報》報導，敦睦遠航訓練支隊此行將新加坡列為遠航首站停靠國家。在海軍規劃航程期間，新加坡就主動邀請我方艦隊訪問，這是2002年以來，敦睦遠航支隊再次拜訪新加坡，象徵台星關係更上層樓，沒有受到去年香港扣押新加坡裝甲車事件影響。

報導提到，據相關人士指出，海軍原未把新加坡列入行程，但突然接到外交部通知，星國正式邀請且歡迎敦睦遠航支隊前往，因此立刻變更航程，將新加坡列為首站。我方相當重視，但又不能動作太大，剛好國防部規劃在左營舉辦潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式，國安會討論後，將兩活動結合，並邀請中外媒體到場，總統首度觀送敦睦艦隊，也對外釋放出真正的政治意涵。

有國安人士指出，新加坡是受到去年香港海關查扣國防軍AV-81裝甲車事件影響。去年11月底，新加坡AV-81裝甲車及大批軍事物資在香港被扣押，當時這批車輛在台灣參加完演習，運回新加坡途中在香港被攔截。中國藉著裝甲車議題，打壓台星長久以來的軍事合作關係，引發星、中兩國緊張。

不過《Nownews》報導，海軍司令部回應，消息純屬臆測，絕非事實，強調106年敦睦遠航訓練支隊相關敦睦邦誼及宣慰僑胞等任務，均依計畫執行。報導提到，依照海軍慣例，艦隊去年橫越太平洋，前往中美洲邦交國，今年目的地是大洋洲的邦交國。