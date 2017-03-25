楊國強出任駐泰國代表 高層無法忽視這重要性...
2017-03-25 07:30
總統府昨公布人事令，前國安局長楊國強（中）出任駐泰國代表。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前國安局長楊國強去年10月卸任後，外派傳聞不斷，總統府昨公布人事令，楊國強為駐泰國代表，原駐泰代表謝武樵改派駐俄羅斯代表。楊成為首位卸任後外派擔任重要國家代表的國安局長。
由於泰國是東南亞重要情報交換重鎮，決策高層將看上他的情報系統經歷，有加強台灣與泰國之間情報交流合作的重要意義。
綜合媒體報導，涉外人士分析，香港在1997年主權移交中國後，泰國情報系統地位提升，現已是世界上最重要的情報中心之一，各國在當地有情報機構駐點，此外，首都曼谷是世界最重要的航空樞紐，可串聯東亞、南亞、歐洲，而我國正推動新南向政策，讓楊國強派駐泰國，可透過此重要據點，強化跟南亞與歐陸的關係，重要性不言可喻。
也有黨政人士認為，我國對泰國這個世界情報中心高度關注，兩岸情報戰也常在泰國默默展開，派駐楊國強到泰國代表政府對情報工作的重視，也可強化情報人員組訓，避免再被中國吸收。
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