吳辦諷刺郝幕僚 卻讓吳敦義夫人中槍

前副總統吳敦義（右）與夫人蔡令怡（左）。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-03-25 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭相當激烈，副主席郝龍斌核心幕僚游淑慧率先跳出質疑，前副總統吳敦義陣營掌握新黨員個資，沒想到吳辦卻反譏游，當郝的核心幕僚已好幾年，竟然現在才入黨，但游淑慧也不甘示弱，回嗆吳陣營，結果還反將一軍！

吳陣營被質疑掌握新黨員個資，吳敦義競選辦公室組織部執行長李哲華回應，並沒有所謂的「名冊」，而是很多好友幫忙，提供各自的人脈名單，所以他們才能夠寄廣告文宣給新黨員。李哲華話鋒一轉，諷刺游淑慧，擔任郝龍斌核心幕僚很久，竟在郝宣布參選黨主席才入黨，讓人相當驚訝。

《三立新聞》報導，游淑慧則回應，黨內很多人不滿個資被洩漏，她認為吳陣營應該交代清楚新黨員個資哪來的，也要保證銷毀這些資料。針對李哲華質疑她最近才入黨，游淑慧指出，很遺憾吳副總統團隊惱羞成怒，自己何時加入國民黨關吳團隊什麼事？她也大酸：「吳敦義夫人蔡令怡去年底才入黨，若要論黨齡，她確實輸一個月。」