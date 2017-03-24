籌設公革力 林于凱被調查違法兼職

2017-03-24 20:55

〔記者黃邦平／台北報導〕年輕公務員林于凱發起籌組「台灣公務革新力量聯盟」（簡稱公革力），也多次上電視節目討論年金改革議題，最近卻被所屬單位調查，懷疑他違法籌組公務人員組織、違法兼職。他在臉書上感慨留言，「身為公革力，我很抱歉」，覺得自己彷彿被復辟的「人二室」盯上。

林于凱說，這是他第2次被要求說明，前陣子開始談論年金改革後，就被清查他曾經在NGO擔任過那些職務，這次一方面調查他發起公革力是否違反「公務人員協會法」，另一方面要調查他上談話性節目是否違反公務員服務法，要求逐項列出上過哪些節目、領了多少酬勞。

他在臉書上寫到：「看到這份公文，眼眶泛紅，激動不已，都不足形容我的感覺。惟一能傳達這份心意的，就只有一個字而已。」

公務員籌組「公革力」會違反公務人員協會法嗎？林于凱說，「完全不可能」，因為公革力是人民團體，並未限制只有公務員才能參與，跟公務人員協會的專法一點關係都沒有，但身為公務員，也不會知道到底是誰要查，只能默默準備答辯資料向上級說明。

他說，現在這種被調查的感覺就像「人二」，也許很多年輕一輩沒聽過，早期的人二室就是人事室的第二間辦公室，負責地下調查及註記，被調查註記的公務員不知道發生了什麼事，但這個紀錄會隨著人事資料一輩子跟著公務員。

這幾個月來，林于凱不時透過各媒體表達年輕公務員對年金改革的企盼與憂心，兩週前，受邀參加考試院公聽會討論公務人員退休撫卹法案，還沒機會發言，卻在幾名退伍軍人鬧場時，被其他與會的公教人員組織幹部和鬧場人士點名、飆罵。

「我感到抱歉！」他苦笑一聲說，籌備公革力最缺的就是錢，他領到的電視節目通告費、演講費、稿費都花在籌備工作上，還要自己額外拿錢出來墊，現在居然還要證明自己的清白。

林于凱說，公革力已經取得內政部核發的籌設許可，這兩天已經對外招募會員，目前有60多人報名，希望至少突破500人，才有力量。