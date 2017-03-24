| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

邱太三憂同婚牌位怎麼寫 王丹：不知寫什麼是不識字

2017-03-24  21:33

〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三今針對同性婚姻議題質疑，未來如果同婚，祖先牌位要怎麼寫？對此，中國民運人士王丹忍不住大酸，「有些人不知道要寫什麼，那是因為他不識字...」

司法院大法官今天召開憲法法庭審查同性婚姻釋憲案，邱太三在會中質疑表示，有長輩問他，推動同性婚法律後，未來祖先牌位究竟應該寫「考考」還是寫「妣妣」？並提出台灣數千年來沒有同性婚姻的機制等言論，引來熱議。王丹稍早前就在臉書對此批評，「牌位上寫什麼也能拿出來做法律見解的理由？」

王丹認為，牌位上愛寫什麼就寫什麼，這並非國家法務部應當關切的事情。他進一步質疑，「因為有人不知道祖先牌位寫什麼，同志就不可以結婚？這是什麼理由啊！有些人不知道要寫什麼，那是因為他不識字不是因為別人結婚好嗎？」

王丹最後呼籲邱太三，「法務部長可以以法論法嗎？」

廣告
  • 中國民運人士王丹。（資料照，記者簡榮豐攝）

    中國民運人士王丹。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚 妣妣 考考 邱太三
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：邱太三憂同婚牌位怎麼寫 王丹：不知寫什麼是不識字


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.