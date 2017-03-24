邱太三憂同婚牌位怎麼寫 王丹：不知寫什麼是不識字
2017-03-24 21:33
〔即時新聞／綜合報導〕法務部長邱太三今針對同性婚姻議題質疑，未來如果同婚，祖先牌位要怎麼寫？對此，中國民運人士王丹忍不住大酸，「有些人不知道要寫什麼，那是因為他不識字...」
司法院大法官今天召開憲法法庭審查同性婚姻釋憲案，邱太三在會中質疑表示，有長輩問他，推動同性婚法律後，未來祖先牌位究竟應該寫「考考」還是寫「妣妣」？並提出台灣數千年來沒有同性婚姻的機制等言論，引來熱議。王丹稍早前就在臉書對此批評，「牌位上寫什麼也能拿出來做法律見解的理由？」
王丹認為，牌位上愛寫什麼就寫什麼，這並非國家法務部應當關切的事情。他進一步質疑，「因為有人不知道祖先牌位寫什麼，同志就不可以結婚？這是什麼理由啊！有些人不知道要寫什麼，那是因為他不識字不是因為別人結婚好嗎？」
王丹最後呼籲邱太三，「法務部長可以以法論法嗎？」
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