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斷交後第一次 日本總務副大臣赤間二郎抵台

2017-03-24  19:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本台灣交流協會本週末舉辦「多彩日本」活動，宣傳日本地方魅力。日方派出總務副大臣赤間二郎主持明日的開幕典禮，是台日斷交以來，主持在台活動的最高層級官員。涉外人士表示，此舉顯示日本對台灣的重視。

台日關係再進一步！自今年日本台灣交流協會更名後，日台交協此次又首度邀請現任高層官員主持活動，進一步深化雙方關係。日台交協將於本週末在台北舉辦「多彩日本」活動，日方派出總務副大臣赤間二郎主持明日開幕典禮。總務副大臣相當於次長級官員，赤間二郎為自民黨眾議員，同時擔任總務副大臣兼内閣府副大臣。

涉外人士表示，以往日台交協相關活動一律由交協方面人員主持，如交協會長或交協駐台北事務所代表。此次不但首次邀請現任官員主持，更是次長級的高層官員，涉外人士認為，此舉顯示日本對台灣的重視。據悉，赤間二郎為了此次活動專門訪台，今已抵台，將在台停留兩天。

「多彩日本」本週末3月25日到3月26日在台北華山文創園區登場，由東北及九州等日本各縣市協助，將分為文化名勝、日本酒、食品、健康與地方活躍人士等類型宣傳，同時拓展日本各地工藝品與食品等在台行銷。主演電影「KANO」的日本藝人永瀨正敏也將登台宣傳日本地方魅力。

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  • 日本台灣交流協會本週末舉辦「多彩日本」活動，日方派出總務副大臣赤間二郎主持明日的開幕典禮，為2國斷交以來，訪台最高層級的官員。（圖擷自あかま　二郎臉書）

    日本台灣交流協會本週末舉辦「多彩日本」活動，日方派出總務副大臣赤間二郎主持明日的開幕典禮，為2國斷交以來，訪台最高層級的官員。（圖擷自あかま　二郎臉書）

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