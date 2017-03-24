拚同志平權 祁家威：這次我有十成勝算
〔記者陳炳宏／台北報導〕「同婚的婚姻平權爭取，其實不需要金錢，需要的是觀念溝通。聲請釋憲，也不是為了自己，跟伴侶早已是相伴一生的老夫老妻了，沒有迫切需要結婚，但為了其他同志能有平等的人權，還是要繼續奮鬥…。」59歲的祁家威是台灣首位公開出櫃者，歷經30年，終於將婚姻平權議題送上憲法法庭，創下台灣同志平權運動史上最大突破。
歷經數十年不停向視同志運動為「變態」的保守社會迷思挑戰、卻也不斷挫敗的過往，祁家威在釋憲法庭開戰前受訪，他透過越戰越勇的興奮語氣指出，「社會應該進步了，這次我有十成的勝算，應該可以讓大法官釋憲成功，還給同志早應該有的基本人權。」
1986年，祁家威與伴侶到法院要求公證結婚遭拒，轉向立院請願，卻遭立院以公文回覆祈家威「同性戀者為少數之變態，純為滿足情慾者，違背社會善良風俗。」
2001年，祁家威為同志婚姻平權聲請大法官釋憲，被以「不予處理」的程序方式駁回。2013年，他重啟司法程序，仍被判決婚姻無效。
2008年婚姻制度改成登記制，祁家威再度要求戶政事務所登記結婚，一路打行政訴願，到最後最高行政法院敗訴，終於又有資格提出釋憲聲請，將婚姻平權案送上釋憲法庭。
祁家威說，30年來因為同婚而給國家「表態的機會」有26回合，他就佔了13回合，包括行政、立法、司法部門。
祁家威說，大法官有很多有素養、國外深造過的法學專家，依照歐美法學趨勢，這次應該可以通過，總不會大法官自己再創造發明違背世界趨勢的法學觀點。
從高中對自己的性傾向有所覺醒，42年來，祁家威從未停止過為同志權益奮鬥。他說，會想幫同志爭取同婚，主要是從小家庭教育就是對的事情就要爭取去做，加上自己臉皮厚，趕去挑戰社會敏感議題，而不是為了自己的利益。
祁家威說，1974年世界精神醫學會早就已經把同志訂為正常性傾向，是正常人行為，不需要治療。當年年少的他，也發現自己喜歡男性，就決定要出櫃面對自己的性傾向，更開始充實有關同志關於法律、醫學、教育、各層面知識，到1986年開始不斷提出請願。
他也感謝指出，德不孤必有鄰，很慶幸一路總有許多貴人出手幫忙，不是一個人唱獨角戲，而是像林書豪打籃球，是不斷的做球給隊友。例如2013年同志伴侶陳敬學及高治瑋辦理結婚登記遭拒，也提出訴訟，當初高等行政法官曾想申請釋憲，但後來他們自己撤回，祁家威就大嘆可惜。
無論大法官釋憲成功與否，社會對於修民法保障婚姻平權恐怕還是有不少的反對意見及疑慮，部分人士建議另立同性伴侶專法作為取代；祁家威則強調，反同人士提出應該立伴侶專法的作法，過去很多國家都做過了，但問題在於伴侶法並不具民法保障，其實是一個「減權」的保障，例如，民法保障配偶生前的贈與、與死後繼承免稅，但伴侶法裡沒有這種規定，等於把同志看成次等公民，還是一種歧視。
祁家威更說，國外伴侶法要進步到婚姻法，最快需要3、5年時間，德國甚至拖了16年還沒完成，所謂伴侶法，其實只是反同的拖延戰術罷了。而且，一旦真的採用伴侶法，那大法官可能還會面臨不斷的釋憲解釋為何伴侶法保障的權利比不上民法。
婚姻平權案雖然送上釋憲法庭，仍需不斷面對辯論攻防及挑戰，祁家威說，過去自己曾為了愛滋病防治，募款提供同志驗血、買保險套、以及各種文宣廣告經費，雖然曾經一度要到夜市宣傳，花了5年半、募到1800萬元；讓台灣愛滋病防治成果，成為國際頂尖地位，但為了同志基本人權，什麼都不覺得苦。
而且自28歲離開職場後，祁家威一直就由伴侶扶養，至今30年、兩人感情都很好。
祁家威說，同婚的婚姻平權，其實不需要金錢，需要的是與社會傳統觀念溝通，自己聲請釋憲，也不是為了自己，因為跟伴侶已經老夫老妻了，沒有那麼迫切需要結婚，但為了其他同志能有平等的人權，還是要繼續奮鬥。
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