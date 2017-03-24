同婚辯論較挺同？ 反同團體：婚姻家庭應全民決定
2017-03-24 19:52
〔記者楊綿傑／台北報導〕創亞洲先例的憲法法庭同婚辯論，歷經約5小時終於辯論終結，會後下一代幸福聯盟召開記者會，質疑司法院程序不正義，行政機關行政不中立，也再次強調，婚姻家庭事務應由全民決定，而不應由少數大法官創設出新的婚姻法律關係，他們將持續關注後續發展。
下一代幸福聯盟指出，今日憲法法庭之言詞辯論庭，欠缺反對同性婚姻一方的聲音，即便是公部門之代理人或指定代表，均一面倒支持同性婚姻，有違行政中立原則。且憲法法庭內似只有挺同婚的一方得以發表意見，而反對同性婚姻的聲音卻被摒棄在外無法參與程序，幸福盟質疑司法院操作過於粗糙，顯示程序不正義。
下一代幸福聯盟說，婚姻家庭應由全民決定，同性婚姻涵蓋社會許多層面，至今政府仍未發佈相關的「法規影響評估報告」，就貿然試圖通過同性婚姻相關立法，實非負責任的立法態度，呼籲政府不應躁進立法，也不應經由少數大法官就創制新的婚姻關係，應凝聚社會共識再處理。
立場亦為反同的護家盟也認為，早上所進行的釋憲法庭，事前的議題與出席人員安排一面倒，既不公平又預設立場，沒有半個護家方代表，明顯是設計是替同性關係開道鋪路。雖然包括鑑定人意見書及討論的內容，尚稱未離法理基礎，但最核心與關鍵的性行為問題完全沒有討論到，使得議題得不到完整清晰解答。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「最後一秒才知道要變這樣！」柯P化身火影忍者
- 國民黨認購的高麗菜哪來的？ 菜農：那些不是梨山的
- 核災食品開放 王金平：已向日方表達須暫緩
- 詹啟賢：不光明磊落獲取新黨員名冊 是投機取巧
- 「不公義年金」公文惹議 林全：盼政府機關正面說明
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- 這個太重要 偉晉狂喊Oh My God！
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 全台最愛的10大露營地點 第一名在中部
- 吳汶芳難忘生日驚魂 竟是這種成群祝壽
- 中職》開季26人名單 統一獅有亮點
- 鋒哥鐵血5不 調教蜜蜂少女隊
- 「小龍女」再報警抓母全程神隱 臉書 IG洩心境
- 利菁淚控羅霈穎恐嚇 曹西平一句話突破盲點
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 李翊君試管拚獨生女 滿肚腹水檢場不忍
- 《追加經費到94億》淡江大橋主橋段 重新招標
- 看到會閃尿...農民爬「天梯」 搏命搶修水管
- 約會變再會 少年通緝犯約會閒晃被逮
- NBA》騎士本季無緣奪冠？ 關鍵數據竟聯盟倒數
- 小布搶演《死侍2》的XX 概念照曝光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NT$880bn budgeted for infrastructure
- 早餐店老闆殺妻自刎案 警火速啟動犯罪關懷機制
- 景氣復甦減緩？台經院製造業營業氣候點連2月下滑
- 日本自由行》美國大兵最愛的日本土產「絲卡將」
- 黃子佼接孔劉見面會主持人 陶晶瑩羨慕曝「他不准女生靠近」
- 陳昭婷哪來借膽 竟敢對孫翠鳳做這件事
- 過彎遭撞門開啟 資優女學生摔落公車 枉死
- 捷運黃線 納入前瞻基建計畫
- 通緝犯見警駕車狂逃 連撞2車後逃逸
- NBA》「我們要全力以赴」卡森斯目標季後賽
- 嘉市納入鐵路高架化 嘉縣續爭「5大亮點」
- 英恐攻4死40傷 IS宣稱犯案
- 自行車環台南投站 比賽當天公路禁止砂石車上路
- 師台灣史改編夯歌 學生輕鬆記
- 屏東肺結核發生率 全國增加最多
- 疑車門撞擊後曲手滑脫 國三女掉落命喪輪下
- 苗警獲配發490顆「破窗尾蓋」 基層警：相當實用
- 日職》巨人就是狂！新球季一人一台百萬名車代步
- 被點名演台版《太陽》 涂善存謙虛與前輩並列
- （影音）周幼婷帶兩娃壓力大到廁所偷哭 體貼老公寧分房睡
- 騎士踢館金塊 砸了冠軍招牌
- 好天氣剩今天 週末「非常溼冷」
- 3/24重要財經新聞一覽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：同婚辯論較挺同？ 反同團體：婚姻家庭應全民決定
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分