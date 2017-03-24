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同婚辯論較挺同？ 反同團體：婚姻家庭應全民決定

2017-03-24  19:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕創亞洲先例的憲法法庭同婚辯論，歷經約5小時終於辯論終結，會後下一代幸福聯盟召開記者會，質疑司法院程序不正義，行政機關行政不中立，也再次強調，婚姻家庭事務應由全民決定，而不應由少數大法官創設出新的婚姻法律關係，他們將持續關注後續發展。

下一代幸福聯盟指出，今日憲法法庭之言詞辯論庭，欠缺反對同性婚姻一方的聲音，即便是公部門之代理人或指定代表，均一面倒支持同性婚姻，有違行政中立原則。且憲法法庭內似只有挺同婚的一方得以發表意見，而反對同性婚姻的聲音卻被摒棄在外無法參與程序，幸福盟質疑司法院操作過於粗糙，顯示程序不正義。

下一代幸福聯盟說，婚姻家庭應由全民決定，同性婚姻涵蓋社會許多層面，至今政府仍未發佈相關的「法規影響評估報告」，就貿然試圖通過同性婚姻相關立法，實非負責任的立法態度，呼籲政府不應躁進立法，也不應經由少數大法官就創制新的婚姻關係，應凝聚社會共識再處理。

立場亦為反同的護家盟也認為，早上所進行的釋憲法庭，事前的議題與出席人員安排一面倒，既不公平又預設立場，沒有半個護家方代表，明顯是設計是替同性關係開道鋪路。雖然包括鑑定人意見書及討論的內容，尚稱未離法理基礎，但最核心與關鍵的性行為問題完全沒有討論到，使得議題得不到完整清晰解答。

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  • 反同團體質疑同婚辯論過程，贊成方較吃香。（下一代幸福聯盟提供）

    反同團體質疑同婚辯論過程，贊成方較吃香。（下一代幸福聯盟提供）

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