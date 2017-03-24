同婚發言惹議 邱太三遭綠委批自失立場

2017-03-24 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕邱太三以法務部長的身分，在同婚釋憲案上一連串的發言引起許多爭議，立委尤美女對此表示，法務部作為客觀中立的行政機關，邱的發言卻自失立場、太超過了。

司法院大法官今召開憲法法庭審查同性婚姻釋憲案，邱太三在會中卻說出「祖先牌位究竟應該是寫「『考考』還是寫『妣妣』」、「我國數千年來沒有同性婚姻的機制」等言論，引發外界議論。

《蘋果日報》報導，針對邱太三的發言，尤美女認為根本是「自失立場，也太超過了，完全沒考量同志的基本人權。」她也表示，法務部今天沒有展現出足夠的高度與深度，仍然是一些容易造成社會混淆的說法，且讓同志享有婚姻自由，並不會影響異性戀者既有的權利與生活，而我國的婚姻早已改採登記制，許多教會人士擔心未來不能拒絕證婚的情況不可能發生，也不可能傷害台灣社會原來的多元宗教自由。