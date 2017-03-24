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侯友宜批前瞻計畫 軌道建設不該讓新北缺席

2017-03-24  16:55

〔記者何玉華／新北報導〕行政院的「前瞻基礎建設計畫」一公布，讓新北市政府跳腳！侯友宜稍早前在臉書貼文說，新北市不是見不得別人好，而是做為全台灣人口最多的城市，軌道建設都不應該讓新北市缺席，他說，三環三線是前瞻中的前瞻計畫，中央卻不支持，這個前瞻計畫，還能期待什麼？

侯友宜指出，新北市單單是一條中和線，每天的運量就有30萬人，遠超過高雄捷運全天的17萬人次。但行政院院會通過將近一兆元經費的「前瞻基礎建設計畫」，高雄、桃園、台中、台南、基隆、新竹都拿到了軌道建設的門票，新北爭取多年的三環三線，其中關係到每天近百萬人旅次的南環、北環、萬大中和樹林延伸線與汐止民生線，都是先前已通過中央核定的計畫，隻字未見。

他說，新北市絕不是見不得別人好，但是做為全台灣人口數最多的城市，從區域治理的角度，或是從產業發展的角度，軌道建設都不應該讓新北市缺席。執政不該分你我，要讓大台北地區的經濟活絡，三環三線可說是核心動脈，我們提出前瞻中的前瞻計畫，中央卻不支持，這個前瞻計畫，還能期待什麼？

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  • 新北市副市長侯友宜說，軌道建設不該讓新北市缺席。（資料照，記者何玉華攝）

    新北市副市長侯友宜說，軌道建設不該讓新北市缺席。（資料照，記者何玉華攝）

  • 侯友宜稍早前在臉書貼文說，新北市不是見不得別人好，而是做為全台灣人口最多的城市，軌道建設都不應該讓新北市缺席。（擷自侯友宜臉書）

    侯友宜稍早前在臉書貼文說，新北市不是見不得別人好，而是做為全台灣人口最多的城市，軌道建設都不應該讓新北市缺席。（擷自侯友宜臉書）

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