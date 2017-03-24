長安西路都更案「不同意戶」 訪柯爸媽家要借宿

2017-03-24 16:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕台北市長安西路都更案因公安疑慮，日前由台北市政府進場拆除。「不同意戶」張姓屋主今天下午到新竹柯文哲父母柯承發、何瑞英家陳情，希望能一吐苦水並尋求借宿，但柯爸媽並未出面。

張男說，今天突然來訪，他感到很抱歉，是真的走投無路才會過來打擾，希望柯媽媽可以出面聽他吐苦水並借住在此。

張男雖按了門鈴，但柯承發、何瑞英並未現身，張男只好在友人陪同下舉起大字報，約20多分鐘後離去。

何瑞英稍早接受電視台媒體回應，她是新竹人，並非台北市民，「不同意戶」並非她的親戚朋友，為何要讓他們借住？她家又不是旅館，發生在台北市的都更案及過程，她並不清楚。