前瞻僅通過北宜直鐵環評費 議員批：中央放棄宜蘭
行政院公布「前瞻基礎建設」計畫，宜蘭縣政府共爭取11項重大建設，卻僅通過北宜直鐵環評費，國民黨議會黨團批評，中央不但不重視宜蘭，還放棄宜蘭。（資料照，記者簡惠茹攝）
［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院公布「前瞻基礎建設」計畫，宜蘭縣政府共爭取11項重大建設，卻僅通過北宜直鐵環境評析費，國民黨議會黨團批評，地方發展原地踏步，中央不重視宜蘭，還放棄宜蘭；民進黨議會黨團說，尊重中央經全盤考量的決定；縣府表示，前瞻計畫其它領域細項還未敲定，將全力向中央爭取更多建設納入。
針對「前瞻基礎建設」計畫，宜縣僅有北宜直鐵環評費通過，議員們有不同看法。
國民黨議會黨團書記長黃定和批評，中央根本放棄宜蘭縣，讓地方發展原地踏步，像行政院長林全去年參與陽明大學附設醫院蘭陽院區開幕時，曾承諾推動2期計畫，將陽醫升級為醫學中心，現在前瞻計畫卻沒有納入陽醫升級的經費，簡直是欺騙百姓感情。
無黨籍議員薛呈懿也認為，這次前瞻計畫只有相對不緊急的北宜直鐵環評費通過，非常可惜，宜蘭人迫切需求的醫學中心或推廣文化發展經費都沒有列入，抨擊中央對宜蘭的發展困境根本不了解，令人感到遺憾。
民進黨議會黨團召集人張秋明則認為，中央的決定是經過全盤的考量，民進黨議會黨團表示尊重，但其它建設還有納入前瞻計畫的機會，未來黨團會全力協助縣府爭取。
立委陳歐珀說，行政院已承諾，除了北宜直鐵環評費，其它建設會以年度預算去執行，他會全力緊盯，並強調，陽大醫院的升級，去年林全就曾承諾，已匡列入國家公共建設預算內，3月底只要陽醫提出2期計畫，就能依計畫內的時程與經費執行，不會因為沒編入特別預算而停擺。
宜蘭縣長吳澤成則指出，前瞻計畫中北宜直鐵是軌道建設領域中的一個細項，其他還包含城鄉風貌、水環境、綠能及數位建設等領域，但這4個領域的細項還未列出，未來會繼續向中央爭取，將縣內「4縱6橫」整體道路路網、中興文創園區等建設經費，納入這4個領域的預算內。
另，針對北宜直鐵只通過環評費，黃定和直言，之前就曾環評沒過，陳歐珀上任6、7年不斷爭取，這次卻還是只爭取到環評費，給人原地踏步的感覺，應該檢討。
陳歐珀則表示，北宜直鐵自92年規劃以來，歷任縣長、立委共同努力不斷推動，他也在立院質詢過無數次，也與反對興建的民眾溝通、對話，就是希望能加速推動直鐵，促進東部地區發展。
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標題：前瞻僅通過北宜直鐵環評費 議員批：中央放棄宜蘭
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