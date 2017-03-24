| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中彰接國道廂型車火燒車 火勢猛烈 精障男與家人口角 跑到加油站買汽油自焚
 首頁 > 政治

同性婚姻釋憲 祁家威比V字勝利手勢：釋憲案樂觀

2017-03-24  17:15

〔記者楊國文／台北報導〕同性婚姻釋憲案今展開四小時言詞辯論後結束，釋憲案聲請人、台灣同志運動先驅祁家威走出憲法法庭後比出「V」的勝利手勢表示，「（對釋憲結果）樂觀」，但一旁的反同團體大聲抗議大法官不公正，並演出行動劇，形成強烈對此，祁預期，釋憲結果出爐後，會有上千對的同志伴侶會到各地戶政事務所登記結婚，獲得挺同團體熱情簇擁、爭相合照。

祁家威庭後受訪指出，異性戀的婚姻就好像騎一台摩托車，兩人可以騎得很遠，但同性婚姻卻是去一台協力車給同性伴侶騎，但婚姻是一條漫長的路，不是「閃騎閃離」的關係，協力車讓兩人騎起來會很累，祁強調，就像是「次等公民」的對待，相信大法官經過審慎思考後，會做出對同性婚姻有利的釋憲文。

祁家威的律師許秀雯指出，今天台灣完成首件婚姻平權釋憲案的言詞辯論，覺得很激動，但是對法務部長邱太三的說法，表示「遺憾」。

許秀雯指出，邱太三部長部份發言，認為大法官是將「一男一女」、「一夫一妻」當成我國婚姻制度的前提，但事實是上這是徹頭徹尾的誤解，很多鑑定人都不採這項見解，她反問，若邱太三所言屬實，那為何大法官會議今天要召開憲法法庭呢？

相關影音

廣告
  • 同志婚姻釋憲聲請人祁家威今在憲法法庭庭後表示「（釋憲結果）樂觀」。（記者楊國文攝）

    同志婚姻釋憲聲請人祁家威今在憲法法庭庭後表示「（釋憲結果）樂觀」。（記者楊國文攝）

  • 警方一早即部署大批警力，並以人牆和欄杆將挺同和反同群眾隔開，緩和緊張氣氛，避免衝突發生。（記者楊國文攝）

    警方一早即部署大批警力，並以人牆和欄杆將挺同和反同群眾隔開，緩和緊張氣氛，避免衝突發生。（記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同性婚姻 同性婚姻釋憲 祁家威 邱太三
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：同性婚姻釋憲 祁家威比V字勝利手勢：釋憲案樂觀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.