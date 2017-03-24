同性婚姻釋憲 祁家威比V字勝利手勢：釋憲案樂觀

2017-03-24 17:15

〔記者楊國文／台北報導〕同性婚姻釋憲案今展開四小時言詞辯論後結束，釋憲案聲請人、台灣同志運動先驅祁家威走出憲法法庭後比出「V」的勝利手勢表示，「（對釋憲結果）樂觀」，但一旁的反同團體大聲抗議大法官不公正，並演出行動劇，形成強烈對此，祁預期，釋憲結果出爐後，會有上千對的同志伴侶會到各地戶政事務所登記結婚，獲得挺同團體熱情簇擁、爭相合照。

祁家威庭後受訪指出，異性戀的婚姻就好像騎一台摩托車，兩人可以騎得很遠，但同性婚姻卻是去一台協力車給同性伴侶騎，但婚姻是一條漫長的路，不是「閃騎閃離」的關係，協力車讓兩人騎起來會很累，祁強調，就像是「次等公民」的對待，相信大法官經過審慎思考後，會做出對同性婚姻有利的釋憲文。

祁家威的律師許秀雯指出，今天台灣完成首件婚姻平權釋憲案的言詞辯論，覺得很激動，但是對法務部長邱太三的說法，表示「遺憾」。

許秀雯指出，邱太三部長部份發言，認為大法官是將「一男一女」、「一夫一妻」當成我國婚姻制度的前提，但事實是上這是徹頭徹尾的誤解，很多鑑定人都不採這項見解，她反問，若邱太三所言屬實，那為何大法官會議今天要召開憲法法庭呢？

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