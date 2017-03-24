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邱太三「考妣論」惹議 林全：非行政院立場

2017-03-24  16:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕法務部長邱太三今早在憲法法庭針對同性婚姻發言表示「我國數千年來沒有同性婚姻的機制」，又說出「考妣論」，引發外界爭議與批評聲浪。時代力量立委徐永明下午質詢時詢問行政院長林全，邱太三的論述是否代表行政院立場？林全回答表示，法務部是機關代表，相關說法並非行政院立場。

大法官今早9時就同婚釋憲案召開憲法法庭，進行言詞辯論，網路同步直播。邱太三代表法務部發言表示，「我國數千年來沒有同性婚姻的機制」，又指出若為同婚修改民法，將會衝擊到祖先牌位等社會機制，更質疑同性婚的祖先牌位究竟該寫「考考」還是「妣妣」？結論中更指出，同性婚姻立專法可以達到「隔離且平等」的目的。引發輿論譁然。

徐永明在下午總質詢中，節錄邱太三的相關發言，詢問林全意見。包括質疑所謂「數千年來」是甚麼史觀？又或是如大家無法接受的「隔離且平等」說法，是否代表行政院立場？林全表示，要特別說明，法務部是機關代表應邀陳述意見，他的講法並不是行政院立場。林全也說，邱太三本身的論述，他也是剛剛才看到報導，還沒了解詳細的背景，沒有辦法瞭解他具體的意思。徐永明追問林全對「隔離且平等」的看法？林全說，他不太懂這個意思。可能要有些補充才能完全理解。

徐永明強調，邱太三以這樣輕率且有偏見的態度，結論又是「隔離且平等的同婚專法」，他認為行政院應該講清楚。林全表示，會去了解他的想法。

民進黨立委蕭美琴也在質詢中關切此案，並直言許多國家通過同性婚姻合法化以後，也沒有影響家族傳承，呼籲行政團隊應該用更多同理心與包容，來對待依然在社會上受到壓迫和歧視的國人。林全回應表示，社會是進步的，文化也是累積的，不是傳統看法一成不變。

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  • 行政院長林全今出席立法院會備詢。（記者陳志曲攝）

    行政院長林全今出席立法院會備詢。（記者陳志曲攝）

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