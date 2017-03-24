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阿扁到台中 向前國策顧問何春木拈香致意

2017-03-24  17:10

［記者楊政郡／台中報導］前總統陳水扁今天下午搭乘高鐵，到台中市民進黨大老、前國策顧問何春木靈前拈香致意，與市議員何敏誠、前立委何敏豪等談起，大家一起從黨外戰將、經歷美麗島事件奮鬥至今，看到以前一起合照的泛黃舊照片，緬懷「春木仙」的過去，市長林佳龍、立委黃國書聞訊也前來陪同。

何春木從29歲成為台中市議會最年輕的市議員，從此踏入政壇，在黨外時期，為了對抗當時執政的國民黨政權，從市議員、市長到省議員選舉，共參選13次，7次當選、6次落選，擔任過3屆台灣省議員、4屆台中議員，成為台中市政壇的「黨外戰將」。

何春木民國11年生走過台灣的白色恐怖年代，也歷經美麗島事件等政治事件，在促使解嚴與邁向民主化中扮演重要的角色，一生相當精采。

何春木大兒子也是台中市議員何敏誠哽咽說，阿扁總統專程搭高鐵過來，實在令他們全家都很感動，希望「阿爸」在天有靈保佑阿扁總統身體健康，保祐阿扁總統早日無罪平反。

前總統阿扁上香後，與林佳龍、何敏誠等人一起聊聊過往，看看舊照片，約30分鐘後離去，僅一名外籍看護隨身照顧。

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  • 前總統陳水扁到「春木仙」靈前拈香致意，一起觀看以前與何春木的泛黃合照。（記者楊政郡攝）

    前總統陳水扁到「春木仙」靈前拈香致意，一起觀看以前與何春木的泛黃合照。（記者楊政郡攝）

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