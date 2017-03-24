阿扁到台中 向前國策顧問何春木拈香致意
2017-03-24 17:10
［記者楊政郡／台中報導］前總統陳水扁今天下午搭乘高鐵，到台中市民進黨大老、前國策顧問何春木靈前拈香致意，與市議員何敏誠、前立委何敏豪等談起，大家一起從黨外戰將、經歷美麗島事件奮鬥至今，看到以前一起合照的泛黃舊照片，緬懷「春木仙」的過去，市長林佳龍、立委黃國書聞訊也前來陪同。
何春木從29歲成為台中市議會最年輕的市議員，從此踏入政壇，在黨外時期，為了對抗當時執政的國民黨政權，從市議員、市長到省議員選舉，共參選13次，7次當選、6次落選，擔任過3屆台灣省議員、4屆台中議員，成為台中市政壇的「黨外戰將」。
何春木民國11年生走過台灣的白色恐怖年代，也歷經美麗島事件等政治事件，在促使解嚴與邁向民主化中扮演重要的角色，一生相當精采。
何春木大兒子也是台中市議員何敏誠哽咽說，阿扁總統專程搭高鐵過來，實在令他們全家都很感動，希望「阿爸」在天有靈保佑阿扁總統身體健康，保祐阿扁總統早日無罪平反。
前總統阿扁上香後，與林佳龍、何敏誠等人一起聊聊過往，看看舊照片，約30分鐘後離去，僅一名外籍看護隨身照顧。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「最後一秒才知道要變這樣！」柯P化身火影忍者
- 《財星》公布全球50大領袖 蔡英文排名第八
- 郝龍斌：捍衛中華民國 就用選票投給他
- 「左口袋的錢換到右口袋」新北批前瞻3段軌道補助
- 「不公義年金」公文惹議 林全：盼政府機關正面說明
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- K歌卻挑起多年前宿怨 醉男砍斷好友手指、腳筋
- 台北城市科大辦Cosplay比賽 11所高中職報名參賽
- 中職》李宗賢首次打開幕戰 目標打滿整季
- 英國會恐攻 兇手身分曝光有多項前科
- 林全：前瞻基建 帶動1.7兆投資
- 凱蒂分手奧蘭多 渣男前男友譜曲求復合
- 公平會搜索扣押權 5月送審
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 捅利菁是人妖被罵翻 侯怡君PO文要大家...
- 租屋淪為大麻繁殖場 南投檢方跨轄破案
- 二度被阿姨男友襲胸 少女怒提告
- 一蒞一饈 網紅行銷南投觀光
- 時尚織夢1：Chanel 火箭升空
- I乳寫真女星髒屁屁爆紅 肖想靠下面兩粒…
- 詩肯去年每股稅後盈餘3.82元
- （影音）喇賽王曾之喬 認證「他」為絕世閨蜜
- 漁業三法上路後首例 屏東東聖福27號漁船遭罰百萬元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Some immigrants no longer need to give up citizenship
- 暴走運將搶客險撞拾荒老人 戎祥遺孀公布照片
- 差點當上第一夫人？川普居然追過「茶壺夫人」
- 《魔戒》男星監禁暗戀對象 宛如韓恐怖漫畫《訊息》
- 知名洋酒遭偽造竄流市面 網友：以為酒量變好了
- 暴走罵「人妖」遭譙翻 侯怡君公開致歉利菁
- 北北桃1小時生活圈 獲列「前瞻」軌道建設
- 晶華酒店再傳摔人意外 柯：大飯店裝扶手很快
- SBL爭冠》裕隆達欣 暌違7年再廝殺
- 《一階限水下月啟動》南化水庫蓄水率不到4成 甲仙堰待命
- 《國際現場》富國銀行 推無卡ATM
- 市圖、統一超商 聯推兒童閱覽室
- 轟爛番茄有毒！《尖峰時刻》導演痛批影評網毀市場
- 自由車環台賽》後天為台灣而衝 前勁不畏寒
- 雙北圖書通借通還 柯爽快允諾
- Dell比洞錦標賽》麥克羅伊次日獲勝卻無緣晉級 前4種子只剩球王
- 考考、妣妣又怎樣？《甄環傳》有考、妣妣妣妣妣妣....
- 臨終特展 教好好說再見
- 前瞻基建成敗 學者：須有效帶動民間投資
- 巨石強森痛失「第二個父親」 悼念驟逝搖滾樂團鼓手
- 黎明汙水處理廠完成階段性任務 中市議員籲廢除
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：阿扁到台中 向前國策顧問何春木拈香致意
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分