邱太三同婚超狂發言 綠委切割、藍委開酸

2017-03-24 16:35

〔記者鄭鴻達／台北報導〕法務部長邱太三今對於同性婚姻議題，發表「祖先牌位究竟應該是寫「『考考』還是寫『妣妣』」等語，不但被國民黨立委許毓仁諷刺「法務部」應改為「恐龍部」，更被同黨立委鄭運鵬切割，表示「法務部在司法院的說法，不能代表民進黨立法委員鄭運鵬。」

邱太三今日出席憲法法庭辯論時，指推動同性婚姻修改《民法》一男一女婚姻制度，將衝擊其他法律，而他過年和家族聚餐時，有長輩問他推動修法後，未來同性婚的祖先牌位，究竟該寫「考考」還是寫「妣妣」。邱太三也表示，《民法》當年制定時，就我國「數千年來」社會對婚姻規範，是就婚姻內涵與要件去規定。

立委許毓仁在臉書貼文，諷刺「法務部應改為恐龍部」，並指法務部在修法過程中並未提出任何態度、立場，邱太三在答辯時論述明顯反對修《民法》，理由竟是「稱謂」問題，這是低層次的論述，當時在司法及法制委員會審法案時不講，分明吃立委的豆腐。

許毓仁認為，從今日辯論庭看到現在，很明顯是法務部（政府）在幫專法建立論述，大部分的鑑定人（民意）是站在修《民法》這邊，最後結果如何，還是要回到政治領袖的意志。

對於邱太三的相關說法，同黨的立委鄭運鵬下午近3時許，在臉書上貼文表示「法務部在司法院的說法，不能代表民進黨立法委員鄭運鵬。」表達立場，獲得不少認同及討論。但不久後，不知何故，該則貼文未再顯示於其臉書塗鴉牆上。