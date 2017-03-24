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海基會二度發函海協會 全力協處李明哲案

2017-03-24  16:23

〔記者施曉光／台北報導〕針對前民進黨黨工李明哲19日搭機到澳門，並自澳門由中國珠海入境內地後即失聯，海基會今日二度函請對岸海協會協調中國大陸相關部門積極協尋並復協處情形。

海基會指出，19日接獲家屬陳情後，除前後兩度發函海協會協尋外，同時積極協調各有關方面協處，希望儘速釐清相關情形，以解家屬懸念，該會並呼籲對岸有關方面儘速協處並全力協尋，以維護兩岸人民往來的人身安全。

海基會指出，本案經澳門台北經濟文化辦事處洽請澳門政府協查，確定李明哲已於19日近午自澳門出境，後續經海基會洽請台商協會協處，家屬併洽詢珠海公安單位，都獲得覆告李明哲於19日11時51分自珠海入境，尚無遭公安逮捕、住宿或出境的紀錄，但迄今日止，我方尚未獲得陸方回復任何有關李明哲的訊息，因此該會才再度函請海協會積極協處。

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  • 李明哲（右）入境中國時失聯。（取自臉書）

    李明哲（右）入境中國時失聯。（取自臉書）

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