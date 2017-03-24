一例一休爭議 業者引道德經批評
2017-03-24 16:42
〔記者張協昇／南投報導〕南投是觀光大縣，針對一例一休爭議，南投縣政府24日邀集縣內觀光、餐飲業者座談，包括妖怪村總經理林志穎等人均表示他們支持週休2日，惟觀光等產業有淡、旺季，且不同於工廠接單生產模式，無法精準預測每天來客數，勞工休假方式及工時規定應更具彈性化，才能符合產業經營需求，但如今卻被一例一休綁死，已對縣內觀光產業造成嚴重衝擊，希望政府不要管太多，只要訂定休假總日數，再透過勞資協議方式，讓員工自由安排休假時間即可。
林志穎並引用導德經「絕聖棄智，民利百倍 」這句話，認為政府施政不要為了聖名而有太高道德標準，否則會讓人民無所適從。
林志穎強調，一例一休雖有所謂的2週或4週彈性工時，但對觀光產業仍不夠彈性，不但資方無法視來客數機動調整人力，員工若家中突然有急事臨時要請兩小時假，依規定即必須請事假，導致沒有全勤獎金，以最講求民主及人權的美國來說，也無週休2日規定。
台一休閒農場特助黃淑麗表示，複雜事情應簡單化，政府訂定那麼複雜法令，目的是保障勞工，但勞工不見得感謝，週休2日實施之初，就有員工抱怨賺錢時間變少，因此只要落實幸福企業經營理念，重視人性化管理，政府不用在休假方式管太多，勞工權益同樣能獲得保障。
日月潭雲品酒店副總經理唐玉書也說，飯店等服務業，重視服務細度與溫度，如果飯店內餐廳打烊了，客人仍不走，飯店當然不會趕客人，但此時卻受限規定，沒有備用人力可因應，影響對客人的服務。
鯉魚潭風景區行政管理顧問唐惠東提出建請中央修法對於加班費應簡化、合理及統一標準、只訂定每年休假總日數及擴充勞資雙方合議空間3項建議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「最後一秒才知道要變這樣！」柯P化身火影忍者
- 《財星》公布全球50大領袖 蔡英文排名第八
- 國民黨：支持溫和漸進、社會和諧的年金改革
- 邱太三「考妣論」惹議 林全：非行政院立場
- 郝辦發言人個資外洩 郝龍斌嗆吳敦義團隊踹共
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- K歌卻挑起多年前宿怨 醉男砍斷好友手指、腳筋
- 台北城市科大辦Cosplay比賽 11所高中職報名參賽
- 中職》李宗賢首次打開幕戰 目標打滿整季
- 英國會恐攻 兇手身分曝光有多項前科
- 林全：前瞻基建 帶動1.7兆投資
- 凱蒂分手奧蘭多 渣男前男友譜曲求復合
- 公平會搜索扣押權 5月送審
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 捅利菁是人妖被罵翻 侯怡君PO文要大家...
- 租屋淪為大麻繁殖場 南投檢方跨轄破案
- 二度被阿姨男友襲胸 少女怒提告
- 一蒞一饈 網紅行銷南投觀光
- 時尚織夢1：Chanel 火箭升空
- I乳寫真女星髒屁屁爆紅 肖想靠下面兩粒…
- 詩肯去年每股稅後盈餘3.82元
- （影音）喇賽王曾之喬 認證「他」為絕世閨蜜
- 漁業三法上路後首例 屏東東聖福27號漁船遭罰百萬元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Some immigrants no longer need to give up citizenship
- 暴走運將搶客險撞拾荒老人 戎祥遺孀公布照片
- 差點當上第一夫人？川普居然追過「茶壺夫人」
- 《魔戒》男星監禁暗戀對象 宛如韓恐怖漫畫《訊息》
- 知名洋酒遭偽造竄流市面 網友：以為酒量變好了
- 暴走罵「人妖」遭譙翻 侯怡君公開致歉利菁
- 北北桃1小時生活圈 獲列「前瞻」軌道建設
- 晶華酒店再傳摔人意外 柯：大飯店裝扶手很快
- SBL爭冠》裕隆達欣 暌違7年再廝殺
- 《一階限水下月啟動》南化水庫蓄水率不到4成 甲仙堰待命
- 《國際現場》富國銀行 推無卡ATM
- 市圖、統一超商 聯推兒童閱覽室
- 轟爛番茄有毒！《尖峰時刻》導演痛批影評網毀市場
- 自由車環台賽》後天為台灣而衝 前勁不畏寒
- 雙北圖書通借通還 柯爽快允諾
- Dell比洞錦標賽》麥克羅伊次日獲勝卻無緣晉級 前4種子只剩球王
- 考考、妣妣又怎樣？《甄環傳》有考、妣妣妣妣妣妣....
- 臨終特展 教好好說再見
- 前瞻基建成敗 學者：須有效帶動民間投資
- 巨石強森痛失「第二個父親」 悼念驟逝搖滾樂團鼓手
- 黎明汙水處理廠完成階段性任務 中市議員籲廢除
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休爭議 業者引道德經批評
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分