一例一休爭議 業者引道德經批評

2017-03-24 16:42

〔記者張協昇／南投報導〕南投是觀光大縣，針對一例一休爭議，南投縣政府24日邀集縣內觀光、餐飲業者座談，包括妖怪村總經理林志穎等人均表示他們支持週休2日，惟觀光等產業有淡、旺季，且不同於工廠接單生產模式，無法精準預測每天來客數，勞工休假方式及工時規定應更具彈性化，才能符合產業經營需求，但如今卻被一例一休綁死，已對縣內觀光產業造成嚴重衝擊，希望政府不要管太多，只要訂定休假總日數，再透過勞資協議方式，讓員工自由安排休假時間即可。

林志穎並引用導德經「絕聖棄智，民利百倍 」這句話，認為政府施政不要為了聖名而有太高道德標準，否則會讓人民無所適從。

林志穎強調，一例一休雖有所謂的2週或4週彈性工時，但對觀光產業仍不夠彈性，不但資方無法視來客數機動調整人力，員工若家中突然有急事臨時要請兩小時假，依規定即必須請事假，導致沒有全勤獎金，以最講求民主及人權的美國來說，也無週休2日規定。

台一休閒農場特助黃淑麗表示，複雜事情應簡單化，政府訂定那麼複雜法令，目的是保障勞工，但勞工不見得感謝，週休2日實施之初，就有員工抱怨賺錢時間變少，因此只要落實幸福企業經營理念，重視人性化管理，政府不用在休假方式管太多，勞工權益同樣能獲得保障。

日月潭雲品酒店副總經理唐玉書也說，飯店等服務業，重視服務細度與溫度，如果飯店內餐廳打烊了，客人仍不走，飯店當然不會趕客人，但此時卻受限規定，沒有備用人力可因應，影響對客人的服務。

鯉魚潭風景區行政管理顧問唐惠東提出建請中央修法對於加班費應簡化、合理及統一標準、只訂定每年休假總日數及擴充勞資雙方合議空間3項建議。