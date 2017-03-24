「千年部長」邱太三惹議 總統府說話了...

2017-03-24 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕邱太三以法務部長的身分，在同婚釋憲案上一連串的發言引起許多爭議，也讓邱太三成為今日新聞熱門人物，更被網友戲稱是「千年部長」，「考考、妣妣」之說也在網路上被嗆爆，總統府下午為此發表評論。

根據《聯合報》報導，針對邱太三所引起的爭議，總統府表示「沒有評論」。發言人黃重諺說明，「邱太三是以法務部長身分為民法主管機關提出說明，法務部的立場是開放的，總統府尊重發言」。