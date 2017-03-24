國民黨將日產變黨產 發文、同意都是同一人
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今對國民黨早年以「轉帳撥用」取得日產房地案召開聽證程序。黨產會委員揭露，行政院1954年一紙公文，國民黨始得一併接收國有特種房屋及土地（日產房地），但其過程竟是「省主席俞鴻鈞發文，由行政院長俞鴻鈞同意。」
黨產會委員施錦芳會中指出，行政院在1947年時，只批准國民黨接收日產「房屋」，不能接收日產「土地」，且省公產管理處經過多次討論，都決議「房屋所屬基地不予轉帳」；不過，到了1954年，台灣省政府發文報請行政院核定後，行政院竟批示准照辦理，讓「土地」也可轉帳撥用給國民黨，「政府決策為何有這麼大轉折？」
黨產會委員李福鐘及主委顧立雄也補充，從俞鴻鈞的前任省主席吳國楨的傳記顯示，吳國楨對於把省政府財產轉帳撥用給國民黨使用，一直持抗拒的態度；但1953年4月俞鴻鈞取代吳國楨接下省主席職務後，就馬上發文行政院，報請批准讓國民黨也能接收日產土地。俞鴻鈞1954年6月出任行政院長後，「就批了那件由他自己呈上來的公文」，國民黨始得以轉帳撥用取得日產土地。
對於國民黨當時是基於什麼地位接收敵偽財產（日產）？國民黨行管會主委邱大展會中表示「不清楚當時他們的決定」，他也無法推測。
至於國民黨認為接收日產土地合法，為何2004年還要將部分土地回贈給政府？邱大展也說「不是我辦的，無法回答。」
黨產會委員會後受訪表示，國民黨宣稱接收日產，是因政府要賠償人民在戰爭時期的損失，但國民黨取得大筆財產當補償，是否不符合比例原則？「損失在當時所有中國人民，若要賠給所有中國人民，那可是一筆天價！」
該委員也說，國民黨的戰時損失都發生在中國，國民黨敗退到台灣後，卻要用台灣的資產，賠償國民黨在中國的損失，理由恐怕讓人無法接受。
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