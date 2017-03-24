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國民黨將日產變黨產 發文、同意都是同一人

2017-03-24  16:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今對國民黨早年以「轉帳撥用」取得日產房地案召開聽證程序。黨產會委員揭露，行政院1954年一紙公文，國民黨始得一併接收國有特種房屋及土地（日產房地），但其過程竟是「省主席俞鴻鈞發文，由行政院長俞鴻鈞同意。」

黨產會委員施錦芳會中指出，行政院在1947年時，只批准國民黨接收日產「房屋」，不能接收日產「土地」，且省公產管理處經過多次討論，都決議「房屋所屬基地不予轉帳」；不過，到了1954年，台灣省政府發文報請行政院核定後，行政院竟批示准照辦理，讓「土地」也可轉帳撥用給國民黨，「政府決策為何有這麼大轉折？」

黨產會委員李福鐘及主委顧立雄也補充，從俞鴻鈞的前任省主席吳國楨的傳記顯示，吳國楨對於把省政府財產轉帳撥用給國民黨使用，一直持抗拒的態度；但1953年4月俞鴻鈞取代吳國楨接下省主席職務後，就馬上發文行政院，報請批准讓國民黨也能接收日產土地。俞鴻鈞1954年6月出任行政院長後，「就批了那件由他自己呈上來的公文」，國民黨始得以轉帳撥用取得日產土地。

對於國民黨當時是基於什麼地位接收敵偽財產（日產）？國民黨行管會主委邱大展會中表示「不清楚當時他們的決定」，他也無法推測。

至於國民黨認為接收日產土地合法，為何2004年還要將部分土地回贈給政府？邱大展也說「不是我辦的，無法回答。」

黨產會委員會後受訪表示，國民黨宣稱接收日產，是因政府要賠償人民在戰爭時期的損失，但國民黨取得大筆財產當補償，是否不符合比例原則？「損失在當時所有中國人民，若要賠給所有中國人民，那可是一筆天價！」

該委員也說，國民黨的戰時損失都發生在中國，國民黨敗退到台灣後，卻要用台灣的資產，賠償國民黨在中國的損失，理由恐怕讓人無法接受。

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  • 黨產會24日舉行「社團法人中國國民黨以轉帳撥用等方式取得國有特種房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」聽證會，由主委顧立雄主持，邀請國民黨及相關單位和學者與會。（記者方賓照攝）

    黨產會24日舉行「社團法人中國國民黨以轉帳撥用等方式取得國有特種房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」聽證會，由主委顧立雄主持，邀請國民黨及相關單位和學者與會。（記者方賓照攝）

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