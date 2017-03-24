國民黨認購的高麗菜哪來的？ 菜農：那些不是梨山的

梨山高麗菜在農曆過年前已採收完畢，圖為之前收成時畫面。（民眾提供）

2017-03-24 15:14

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市議會國民黨團本月21日開記者會，發起搶救梨山高麗菜活動，還認購一箱150元，共3百箱的梨山高麗菜，由菜農立刻採收，用貨車連夜送來，希望減少菜農損失，黨團更怒斥台中市政府產銷平衡制度失效，放任菜價崩盤，消息一出立刻引起廣大回響，台中市警察局長陳嘉昌更自掏腰包，認購150箱分贈同仁。只是新聞一出，卻被網友及梨山高麗菜農質疑，這根本就不是梨山高麗菜。

梨山菜農姜鴻金表示，梨山高麗菜在農曆過年前就已採收完畢，現在根本沒有新鮮高麗菜可買。梨山高麗菜用的紙箱都用30公斤裝，或是用竹籠，外頭會用塑膠繩捆綁，方便挑運。記者會上的高麗菜紙箱是20公斤裝，用膠帶封箱，明顯不同。另外，現場紙箱均已出現軟化，足見是從冰庫拿出來。

他表示，梨山高麗菜從3月中至清明才開始種植，沒東西可賣何來滯銷價崩，根本是子虛烏有。政治人物沒查清楚就開記者會，是陷梨山菜農於不義，要害梨山高麗菜賣不出去嗎？

網友Rarita （風強雨驟）在PTT上也提出質疑並指出，記者會現場貨車屬高雄的宗達果菜行，一個果菜行，大老遠從高雄跑到台中，再從台中花四小時上山，又花幾個小時跟菜農議價收購，在花4小時開車下山，真的沒有印象有梨山菜農會跟高雄果菜行合作。如果是把梨山高麗菜冷凍，到現在才拿出來賣，這樣成本更高，一定會比原本的一箱500還高，怎麼會只賣150，因此也不可能。

和平區代表會副主席羅進玉說，「菜土菜金」，有些人做好事，卻害苦農民！這事件後，農產品價格低迷不振的情況會延續發燒，因為消費者主觀意識上，會認定菜價很便宜，對農民實際幫助有限。

他也說，只要政府農產品供銷制度方向正確，農民可以承受低潮。政府在農產品低價時，如果無法平價大量收購這些蔬菜，量少價高時候就要勇於承受政治壓力，不能無所不用其極，進口大量農產品來壓低價錢。