被放生了？ 林岱樺臉書悄悄下架「新好市長」
2017-03-24 16:08
林岱樺在近期引起一連串的爭議以後，臉書已經將印有「市民做主，新好市長」的文宣圖（上）撤下，並將文字改為「不忘初衷，勇往直前」（下）。（組合圖，皆擷取自林岱樺臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺過去幾個月來積極為高雄市長選戰鋪路，臉書頁上的文宣及貼文皆以「市民做主，新好市長」為主打標語。不過，林岱樺近期因「放生」、「對幹」、「豆腐鯊」、「中油關說」等事件引起諸多爭議，近期的PO文也悄悄撤下「新好市長」等標語。
林岱樺的臉書專頁於3月20日將原先主打「新好市長」的文宣照換下，並改以「不忘初衷，勇往直前」取代。此外，林岱樺一系列的『遇見。岱樺』連載專訪影片，也將過去一貫的開場畫面由「市民做主，新好市長」改為「不忘初衷，勇往直前」。
根據《三立新聞報導》3月10日的報導，一名網友寄信給民進黨，直指「林岱樺不適合參選高雄市長」，民進黨則回信表示：「謝謝您的來信，也謝謝您的建議，您的建議本黨會審慎地參酌。」
一篇於3月16日刊載至《新頭殼》、標題為「放生、關說連環爆 林岱樺市長夢碎？」的評論文章則指出，中油關說一事，「讓企圖參選高雄市長的林岱樺聲望再次重挫，知情人士直言，放生案仍有詮釋空間，但關說案爆發後，恐怕會讓林岱樺的『市長之路』大跌一跤」。
林岱樺在臉書上一系列的『遇見。岱樺』影片，在近期引發爭議以前，皆以「市民做主，新好市長」為開場畫面。（組合圖，皆擷取自林岱樺臉書）
林岱樺臉書昨日PO出的『遇見。岱樺』第9集，也已將過去的開場畫面改為「不忘初衷，勇往直前」。（圖擷取自林岱樺臉書）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「最後一秒才知道要變這樣！」柯P化身火影忍者
- 《財星》公布全球50大領袖 蔡英文排名第八
- 黨產會：威權統治取得財產 屬於全民
- 日產變黨產 學者：國家無獨厚國民黨
- 「轉帳撥用」還是「轉帳」？黨產會追國民黨日產取得方式
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- 冷氣團倒數1天到來！明天各地起風轉涼冷
- NBA》輪休引爭議 庫班：全國直播別這麼做
- 中油加油站 免治馬桶見客
- NBA》籃網相隔近1年重拾連勝滋味 教練：豪給球隊信心
- 西敏橋下拍照 轉身赫見血人
- 棄教鞭改抓嫌犯 她當選全國模範青年
- 利率不變 匯率可望擺脫美黑名單
- 捅利菁是人妖被罵翻 侯怡君PO文要大家...
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 台中3大軌道納前瞻計畫 林佳龍感謝
- 國際建築師票選 台東大學圖資館 全球最特別
- 「上尉詩人」再出輯 功勞全歸紅髮艾德
- 夜夜夢見祖先 祖墳被當無主墓起掘
- 蘋果OPPO訂單激增 敦吉今年獲利增2成
- 宜縣11案爭列前瞻 僅通過北宜直鐵環評
- 科技人也要學CPR 竹縣CPR教學前進科技園區
- 見警就滑手機裝鎮定 她身上飄異味被發現...
- 港勤與上緯新能源簽署意向書 設立合資公司
- 30年來產量最少 初鹿梅子只剩2成
- 想紅想瘋了！中國女主播將魚塞進XX噁爆
- 《國際現場》富國銀行 推無卡ATM
- 里民酸賴神高傲 其實他們藏了一件事沒說
- 謝謝有你！ 獲救民眾贈礁溪消防隊水果表謝意
- 騎士踢館金塊 砸了冠軍招牌
- 時尚織夢1：Chanel 火箭升空
- 裕隆》挑戰5冠王 改寫聯盟紀錄
- 考考、妣妣又怎樣？《甄環傳》有考、妣妣妣妣妣妣....
- 台南大代誌 安平首家五星級飯店7月開幕
- 3600歲舞蹈團活力可比張惠妹 10月跳進小巨蛋
- 南韓大宇造船 獲26億美元紓困
- MLB》克蕭K功了得 熱身賽6局飆11K（影音）
- 北北桃1小時生活圈 獲列「前瞻」軌道建設
- 靜候美國會表決健保案 歐股收紅
- 聲東擊西大失敗！毒犯自動上繳K菸有陰謀
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Islamic State claims deadly London assault
- 情話滿分！死侍熱吻蜘蛛人 全因被他電眼迷暈
- 中職》王力宏為開幕戰練投 動作像大聯盟投手（影音）
- 嘉市納入鐵路高架化 嘉縣續爭「5大亮點」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被放生了？ 林岱樺臉書悄悄下架「新好市長」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分