被放生了？ 林岱樺臉書悄悄下架「新好市長」

林岱樺在近期引起一連串的爭議以後，臉書已經將印有「市民做主，新好市長」的文宣圖（上）撤下，並將文字改為「不忘初衷，勇往直前」（下）。（組合圖，皆擷取自林岱樺臉書）

2017-03-24 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委林岱樺過去幾個月來積極為高雄市長選戰鋪路，臉書頁上的文宣及貼文皆以「市民做主，新好市長」為主打標語。不過，林岱樺近期因「放生」、「對幹」、「豆腐鯊」、「中油關說」等事件引起諸多爭議，近期的PO文也悄悄撤下「新好市長」等標語。

林岱樺的臉書專頁於3月20日將原先主打「新好市長」的文宣照換下，並改以「不忘初衷，勇往直前」取代。此外，林岱樺一系列的『遇見。岱樺』連載專訪影片，也將過去一貫的開場畫面由「市民做主，新好市長」改為「不忘初衷，勇往直前」。

根據《三立新聞報導》3月10日的報導，一名網友寄信給民進黨，直指「林岱樺不適合參選高雄市長」，民進黨則回信表示：「謝謝您的來信，也謝謝您的建議，您的建議本黨會審慎地參酌。」

一篇於3月16日刊載至《新頭殼》、標題為「放生、關說連環爆 林岱樺市長夢碎？」的評論文章則指出，中油關說一事，「讓企圖參選高雄市長的林岱樺聲望再次重挫，知情人士直言，放生案仍有詮釋空間，但關說案爆發後，恐怕會讓林岱樺的『市長之路』大跌一跤」。

林岱樺在臉書上一系列的『遇見。岱樺』影片，在近期引發爭議以前，皆以「市民做主，新好市長」為開場畫面。（組合圖，皆擷取自林岱樺臉書）