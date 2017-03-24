砲打中央地價稅政策？ 柯：每年微調最理想
2017-03-24 14:33
〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市地價稅去年依據公告地價一口氣調漲三成，引發民怨，台北市長柯文哲日前也在市府晨會中表達不滿，指示地政局向中央反應要修法，甚至脫口而出「我現在就是要砲打中央。」不過，今天柯文哲出席活動後，當有媒體問他是不是要砲打中央時，柯卻噴笑表示，「不要用這個字眼（砲打）好不好」，強調自己跟中央的關係一直很好。
柯說，地價稅目前是三年一調，但常常政治干擾經濟，常常該調的時候，選舉到了就又不調了，就變成六年調一次，「一下子漲太多，大家就吱吱叫」，柯表示，整個世界的經濟發展變動很快，主張每年微調，這樣比較方便。
柯文哲也把其他縣市一起拖下水、指其他縣市也都這樣同意，反正不管是兩年、一年，都不應當都是現在目前的三年，如果能改成每年都調整是最理想狀況，地價稅可以隨著市場環境去移動。
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