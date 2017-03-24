「轉帳撥用」還是「轉帳」？黨產會追國民黨日產取得方式

2017-03-24 15:32

〔記者施曉光／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今日召開「社團法人中國國民黨以轉帳撥用等方式取得國有房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」聽證程序，當年國民黨究竟是以「轉帳撥用」或「轉帳」方式取得日產，成為會中焦點之一。但據內政部地政司代表在現場指出，所謂「撥用」只是政府機關之間的管理權移轉，無涉所有權的變更，而且政府機關也不可能把土地移撥給非政府機關。

國民黨行管會主委邱大展今日發言時多次強調，在國民黨所有的文件檔案中，只有「轉帳」，而不是「轉帳撥用」，所謂「轉帳撥用」是錯誤名詞，就連過去的國民黨中央也使用錯誤，「以前的行管會主委都很輕鬆，沒看清楚資料」，引起多位黨產會委員注意。

在聽證程序進行到「詢問政府部會」階段時，黨產會委員提問，撥用是否會造成所有權的移轉？以及政府是否可能廢止原撥用，將土地回歸國有？內政部地政司專門委員陳杰宗在答覆時指出，所謂的撥用，只是政府部門機關的管理權改變，所有權並沒有被變更，而且撥用只有在政府機關之間，不可能移撥給非政府機關。

對於邱大展詢問，民國八十九年內政部地政司公文解釋轉帳是撥用的結果，難道轉帳等於撥用？他還問國有財產局代表，是否有對「轉帳撥用」名詞做出過解釋？財政部國有財產署組長陳美芳僅表示，有待查詢資料，並建議由內政部代表說明。

陳杰宗則表示，內政部地政司民國八十九年的公文是配合清查國民黨黨產問題所函報給行政院秘書處的意見，相關內容只是「推斷」，並不是針對「轉帳」或「撥用」所做的「解釋」。

他並指出，「撥用」為「土地法」第二十六條規定，各級政府機關需用公有土地時，應商同該管直轄市或縣（市）政府層請行政院核准撥用，不可能把土地撥給個人私用。