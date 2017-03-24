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「最後一秒才知道要變這樣！」柯P化身火影忍者

台北市長柯文哲今早受邀出席竹子湖海芋節開幕儀式，配合今年主題「漫慢」，柯文哲應景打扮成知名漫畫《火影忍者》主角漩渦鳴人。（記者沈佩瑤攝）

2017-03-24  13:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早受邀出席竹子湖海芋節開幕儀式，配合今年主題「漫慢」，柯文哲應景打扮成知名漫畫《火影忍者》主角漩渦鳴人，不過會後受訪時，柯笑稱自己是是演員，不是導演也不是編劇，到最後一秒才知道要變成這樣。

有記者問柯，是否知道這個角色，柯說，「知道啊！火影忍者啊！」過去是兒子在看，他不會看這個，不管如何大家高興就好了。至於今年為何將海芋與動漫結合，柯說這是產發局農業科的想法，反正就是創新試試看。

柯文哲還親自下田採收海芋花，只見他認真挑選，身手俐落地連摘了五株海芋花，並在包裝盒上簽上太座的大名，稍後也將新鮮直送、宅配給夫人陳佩琪。

柯文哲應景打扮成動漫人物，但有不知情的長輩還以為是齊天大聖孫悟空。（記者沈佩瑤攝）

柯笑稱自己是是演員，不是導演也不是編劇，到最後一秒才知道要變成這樣。（記者沈佩瑤攝）

柯文哲還親自採收海芋花，稍後也將新鮮直送、宅配給夫人陳佩琪。（記者沈佩瑤攝）

柯文哲還親自下田採收海芋花，只見他認真挑選，身手俐落地連摘了五株海芋花。（北市府提供）

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