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郝龍斌：捍衛中華民國 就用選票投給他

2017-03-24  14:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌今午至萬華老忠里出席「329青年節向老兵致敬及吾黨展望」活動，他表示，老兵過去用槍桿子捍衛中華民國，現在捍衛中華民國最直接方式，就是用選票投給郝龍斌。

向老兵致敬活動高達上百名長者參加，最高齡103歲老兵當年參加湖北75軍隨郝柏村來台，郝龍斌一一逐桌握手致意。

郝龍斌致詞時說，當你們是青年時對國家非常有貢獻，雖然不再是年輕人了，還是要在過去基礎上，為國民黨及中華民國打拼，國民黨好、國民黨強，中華民國才有希望。

郝龍斌形容，過去在場前輩是用槍竿子捍衛中華民國，現在要用選票捍衛中華民國，而捍衛中華民國最直接方式，就是把選票投給他。

郝指出，他當台北市長八年持續照顧長者，現在台北市把這些福利取消，2018年國民黨一定要贏回北都，他當黨主席才最有希望勝選，要在台北拿下第一高票。

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  • 國民黨副主席郝龍斌今出席「329青年節向老兵致敬及吾黨展望」活動。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨副主席郝龍斌今出席「329青年節向老兵致敬及吾黨展望」活動。（記者陳鈺馥攝）

  • 國民黨副主席郝龍斌與103歲老兵握手。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨副主席郝龍斌與103歲老兵握手。（記者陳鈺馥攝）

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