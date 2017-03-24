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同婚辯論近五小時 挺同反同各自出面說明

2017-03-24  13:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕憲法法庭今天就同性婚姻合法進行辯論，是亞洲首次正式處理相關議題，辯論歷經近五小時後進入尾聲，反對團體下一代幸福聯盟、挺同團體婚姻平權大平台也各自預告，稍後將分別於司法院前及CLBC直播現場召開記者會回應。

同婚合法議題爭議多年，今天於憲法法庭討論同志先驅祁家威、台北市政府之聲請釋憲，挺同反同團體皆於開庭前各自舉行記者會，並號召民眾收看辯論直播。

歷經近五小時辯論，聲請人、相關機關、鑑定人、大法官等各方意見均充分表達後，目前已進入尾聲，而反同團體下一代幸福聯盟也率先宣布，將於下午一時先行舉辦記者會說明，若憲法法庭尚未結束，會議後會再次補充說明。另一方婚姻平權大平台也發出通知表示，挺同立場將於下午兩時於CLBC直播現場召開記者會，並進行評論。

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  • 憲法法庭同婚辯論進入尾聲。（記者楊綿傑翻攝）

    憲法法庭同婚辯論進入尾聲。（記者楊綿傑翻攝）

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