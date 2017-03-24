| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

新北停車大不易 羅致政劍指新北市政府

2017-03-24  13:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新北市近年停車已成一大難題。民進黨立委羅致政質詢指出，前瞻基礎建設計畫中有200億元是要協助地方改善公共運輸轉乘停車問題，但現在的問題卡在新北市政府，中央要協助，新北市府卻說不需要。交通部長賀陳旦表示，若地方不提，中央可根據過去研究來主動參考。

羅致政指出，總統蔡英文過去參選新北市長時，曾說停車需求問題最為迫切，並提出相關政見，而對都會區居民最有感的政策，就是停車位政策，目前新北市公有停車位有9萬多位，車輛登記數卻有98萬輛，供需比約10比1，在板橋、雙和等特定地區，會遠大於此。

羅致政表示，此次前瞻基礎建設計畫有200億元經費，是做為改善公共運輸轉乘停車及地方停車場興建，停車不只是交通問題，也是經濟問題；賀陳旦表示，新北市氣燃費與103年以前相比增加近10倍，希望地方能有更多通盤考量及主動規劃，不可能都由中央政府協助。

羅致政接著表示，問題現在就卡在新北市政府，中央要幫忙新北市府卻不願意，停車問題也是經濟、公共安全及社會福利問題，現在不是「要不要」而是「能不能」，新北市目前非民進黨執政，他與議員會勘多處，新北市府卻只看到公安與社福議題而說不需要。

對於羅致政詢及「競爭型計畫」議題，賀陳旦表示有此預算，但根據此原則在提計畫時，若地方不提計畫，中央還是會參考過去的研究來提計畫。

羅致政表示，希望交通部不要等地方政府送上來才核定，許多計畫新北市府說這邊不行那邊不行，爭取一堆地下停車場都卡在新北市府，若地方不提要如何兌現蔡英文當年政見？賀陳旦表示，可了解評估綜合計畫，若民代有提出意願，中央政府也樂意將之納入建議名單。

廣告
  • 對於新北市停車位不足問題，民進黨立委羅致政劍指新北市政府。（記者鄭鴻達攝）

    對於新北市停車位不足問題，民進黨立委羅致政劍指新北市政府。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車位 前瞻基礎建設計畫 新北市 羅致政 賀陳旦
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：新北停車大不易 羅致政劍指新北市政府


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.