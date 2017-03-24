新北停車大不易 羅致政劍指新北市政府
2017-03-24 13:29
〔記者鄭鴻達／台北報導〕新北市近年停車已成一大難題。民進黨立委羅致政質詢指出，前瞻基礎建設計畫中有200億元是要協助地方改善公共運輸轉乘停車問題，但現在的問題卡在新北市政府，中央要協助，新北市府卻說不需要。交通部長賀陳旦表示，若地方不提，中央可根據過去研究來主動參考。
羅致政指出，總統蔡英文過去參選新北市長時，曾說停車需求問題最為迫切，並提出相關政見，而對都會區居民最有感的政策，就是停車位政策，目前新北市公有停車位有9萬多位，車輛登記數卻有98萬輛，供需比約10比1，在板橋、雙和等特定地區，會遠大於此。
羅致政表示，此次前瞻基礎建設計畫有200億元經費，是做為改善公共運輸轉乘停車及地方停車場興建，停車不只是交通問題，也是經濟問題；賀陳旦表示，新北市氣燃費與103年以前相比增加近10倍，希望地方能有更多通盤考量及主動規劃，不可能都由中央政府協助。
羅致政接著表示，問題現在就卡在新北市政府，中央要幫忙新北市府卻不願意，停車問題也是經濟、公共安全及社會福利問題，現在不是「要不要」而是「能不能」，新北市目前非民進黨執政，他與議員會勘多處，新北市府卻只看到公安與社福議題而說不需要。
對於羅致政詢及「競爭型計畫」議題，賀陳旦表示有此預算，但根據此原則在提計畫時，若地方不提計畫，中央還是會參考過去的研究來提計畫。
羅致政表示，希望交通部不要等地方政府送上來才核定，許多計畫新北市府說這邊不行那邊不行，爭取一堆地下停車場都卡在新北市府，若地方不提要如何兌現蔡英文當年政見？賀陳旦表示，可了解評估綜合計畫，若民代有提出意願，中央政府也樂意將之納入建議名單。
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