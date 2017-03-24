政黨要利益迴避 學者：不該擁有房地與投資
2017-03-24 12:59
〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對國民黨早期以「轉帳撥用」取得的國有房地召開聽證會，並邀學者專家出席陳述意見。輔仁大學哲學系助理教授沈清楷認為，政黨政治會涉及國家政策制定，應考慮「利益迴避」問題，政黨不應擁有土地、房屋或累積資本，如投資公司來做投資。
沈清楷說明，政黨在民主法治中，將涉及法律訂定、政策修訂、土地重劃等問題，在這個情況下，政黨若擁有財產，有可能在土地變更時，做最有利自己的行為，而非有利公共性行為；政黨也可能涉及貨幣、經融管理經濟等機制，若擁有投資公司，也可能利用這些機制，回頭鞏固政黨利益。
對於國民黨主張，當時是「黨國體制」，取得日產是政府補償國民黨的「戰爭損失」，符合當時訓政時期法令。沈清楷則認為，要釐清黨產，是為了再次釐清當時是否有「人民主權」的民主概念，但國民黨在「以黨領政」時，卻把人民與主權分離；討論黨產問題時，若僅以歷史因素思考，只會考慮到形式的法律原則，不會考慮到實質正當性的原則。
沈也提到，國民黨一方面主張當時是國民黨「以黨領政」，另一方面說國民黨是聽政府行事，兩個說法邏輯有衝突。
台北大學經濟學系教授王塗發則說，對於黨產會所列爭點指出，國民黨轉帳撥用的國有房地，是否為違反政黨本質或悖於民主法治原則的不當取得財產，「我的意見是肯定的！」他也認為，若認定是不當取得財產，當然應該要追徵；就算國民黨稱南開大學可以得到賠償，也只是其中之一，若國民黨要以戰爭賠償概念當做理由，一般民眾沒辦法接受。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 《財星》公布全球50大領袖 蔡英文排名第八
- 獨家》P-3C反潛機實彈射擊演練 嚇阻中國潛艦
- 新北停車大不易 羅致政劍指新北市政府
- 積欠健保143億 高市府批馬政府補助不公
- 前白宮國安會官員╱麥艾文批提勒森 對台政策反覆不定
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》太難忘！台灣這個半局被官網認證最經典（影音）
- 經典賽》瓊斯奪冠大放厥詞 莫里納怒：你什麼都不了解
- 侯怡君跳進紅鞋怨 砲轟利菁人妖炒新聞
- 同婚釋憲案將登場 聲請人披彩虹旗比「Yeah」
- 聯發科Q1營業淨利恐季減70%
- 張惠妹倫敦開唱遇恐攻 直呼太可怕
- 《前瞻計畫》三環三線延伸落空 僅納施工3捷運
- 狹幅盤整 新台幣中午暫收30.487元
- 《自由廣場》高捷不是賠錢貨
- 捅利菁是人妖被罵翻 侯怡君PO文要大家...
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- SBL爭冠》裕隆達欣 暌違7年再廝殺
- 中油加油站 免治馬桶見客
- 中市農會理監事選舉 藍營勢力穩固
- 省道除草噴藥 2公里稻田毀了
- 比利時衝撞未遂事件 傳犯案法男喝茫了
- 6學者鑑定同婚釋憲案 一致支持同志平權
- 全國原運會音樂劇 多媒體效果驚艷
- 同婚釋憲言詞辯論 挺同學團：應儘早修改民法
- 《自由廣場》長照可以更體貼一點
- 一例一休爭議 林明溱促降休息日加班費
- 友達龍科廠落成 今年電廠裝置量倍增
- 《自由廣場》偏要惡整翁啟惠？
- 石門水庫人工增雨 零星難解渴
- 護家盟質疑釋憲辯論預設立場 逾越大法官權限
- 林全：前瞻基建 帶動1.7兆投資
- 復育水生植物 吳聲昱獲國家肯定
- 小龍女為何報警？吳綺莉酒不離手毀母女關係
- 沒錢又犯毒癮... 攤商炊餅換毒
- 讓世界看見台中 九天民俗技藝團將赴德演出
- 放寬農藥殘留標準 恐打擊茶葉輸出
- 鋒哥接副領隊 劉志昇︰拉高棒球人層次
- 田馥甄重考! 全都為了小夜曲
- 見警就滑手機裝鎮定 她身上飄異味被發現...
- 李安的比利林恩變了 當小王還半裸
- MLB》敲安也要嗆主審 散步離場霸氣外露（影音）
- 刑事局中打大隊長驟逝 內政部長慰問遺孀
- 中職》嘟、福開季都在二軍 好友連線再等等
- 入選決賽前母驟逝 張希雅談坎坷命運淚崩
- I乳寫真女星髒屁屁爆紅 肖想靠下面兩粒…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：政黨要利益迴避 學者：不該擁有房地與投資
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分