政黨要利益迴避 學者：不該擁有房地與投資

2017-03-24 12:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對國民黨早期以「轉帳撥用」取得的國有房地召開聽證會，並邀學者專家出席陳述意見。輔仁大學哲學系助理教授沈清楷認為，政黨政治會涉及國家政策制定，應考慮「利益迴避」問題，政黨不應擁有土地、房屋或累積資本，如投資公司來做投資。

沈清楷說明，政黨在民主法治中，將涉及法律訂定、政策修訂、土地重劃等問題，在這個情況下，政黨若擁有財產，有可能在土地變更時，做最有利自己的行為，而非有利公共性行為；政黨也可能涉及貨幣、經融管理經濟等機制，若擁有投資公司，也可能利用這些機制，回頭鞏固政黨利益。

對於國民黨主張，當時是「黨國體制」，取得日產是政府補償國民黨的「戰爭損失」，符合當時訓政時期法令。沈清楷則認為，要釐清黨產，是為了再次釐清當時是否有「人民主權」的民主概念，但國民黨在「以黨領政」時，卻把人民與主權分離；討論黨產問題時，若僅以歷史因素思考，只會考慮到形式的法律原則，不會考慮到實質正當性的原則。

沈也提到，國民黨一方面主張當時是國民黨「以黨領政」，另一方面說國民黨是聽政府行事，兩個說法邏輯有衝突。

台北大學經濟學系教授王塗發則說，對於黨產會所列爭點指出，國民黨轉帳撥用的國有房地，是否為違反政黨本質或悖於民主法治原則的不當取得財產，「我的意見是肯定的！」他也認為，若認定是不當取得財產，當然應該要追徵；就算國民黨稱南開大學可以得到賠償，也只是其中之一，若國民黨要以戰爭賠償概念當做理由，一般民眾沒辦法接受。