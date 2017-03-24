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政黨要利益迴避 學者：不該擁有房地與投資

2017-03-24  12:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今針對國民黨早期以「轉帳撥用」取得的國有房地召開聽證會，並邀學者專家出席陳述意見。輔仁大學哲學系助理教授沈清楷認為，政黨政治會涉及國家政策制定，應考慮「利益迴避」問題，政黨不應擁有土地、房屋或累積資本，如投資公司來做投資。

沈清楷說明，政黨在民主法治中，將涉及法律訂定、政策修訂、土地重劃等問題，在這個情況下，政黨若擁有財產，有可能在土地變更時，做最有利自己的行為，而非有利公共性行為；政黨也可能涉及貨幣、經融管理經濟等機制，若擁有投資公司，也可能利用這些機制，回頭鞏固政黨利益。

對於國民黨主張，當時是「黨國體制」，取得日產是政府補償國民黨的「戰爭損失」，符合當時訓政時期法令。沈清楷則認為，要釐清黨產，是為了再次釐清當時是否有「人民主權」的民主概念，但國民黨在「以黨領政」時，卻把人民與主權分離；討論黨產問題時，若僅以歷史因素思考，只會考慮到形式的法律原則，不會考慮到實質正當性的原則。

沈也提到，國民黨一方面主張當時是國民黨「以黨領政」，另一方面說國民黨是聽政府行事，兩個說法邏輯有衝突。

台北大學經濟學系教授王塗發則說，對於黨產會所列爭點指出，國民黨轉帳撥用的國有房地，是否為違反政黨本質或悖於民主法治原則的不當取得財產，「我的意見是肯定的！」他也認為，若認定是不當取得財產，當然應該要追徵；就算國民黨稱南開大學可以得到賠償，也只是其中之一，若國民黨要以戰爭賠償概念當做理由，一般民眾沒辦法接受。

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  • 黨產會24日舉行「社團法人中國國民黨以轉帳撥用等方式取得國有特種房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」聽證會，由主委顧立雄（中）主持，邀請相關單位及學者與會。（記者方賓照攝）

    黨產會24日舉行「社團法人中國國民黨以轉帳撥用等方式取得國有特種房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」聽證會，由主委顧立雄（中）主持，邀請相關單位及學者與會。（記者方賓照攝）

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